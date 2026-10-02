Два человека погибли в ДТП с грузовиком на М-8 в Ярославской области

Два человека погибли, еще один получил травмы в результате ДТП на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области, сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария произошла 2 октября около 6:30 на 175-м километре трассы. По предварительным данным, 24-летний водитель Mitsubishi, следовавший в сторону Ярославля, выехал на полосу встречного движения в месте, где такой маневр запрещен, и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

Водитель Mitsubishi и его 26-летняя пассажирка погибли на месте от полученных травм. 54-летний водитель Volvo госпитализирован.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Виктория Самко