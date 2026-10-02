Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на М-8 в Ярославской области

Два человека погибли, еще один получил травмы в результате ДТП на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области, сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария произошла 2 октября около 6:30 на 175-м километре трассы. По предварительным данным, 24-летний водитель Mitsubishi, следовавший в сторону Ярославля, выехал на полосу встречного движения в месте, где такой маневр запрещен, и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

Водитель Mitsubishi и его 26-летняя пассажирка погибли на месте от полученных травм. 54-летний водитель Volvo госпитализирован.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Виктория Самко

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд