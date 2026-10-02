В Ярославской области начался сезон ОРВИ и гриппа

В Ярославской области начался сезон заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным управления, на прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 606 человек на 100 тыс. населения, 57% заболевших — дети.

Ведомство рекомендует в осенне-зимний период соблюдать меры профилактики: мыть руки после посещения улицы и общественного транспорта либо использовать кожные антисептики, обрабатывать ими телефоны, планшеты и другие гаджеты, регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения.

«Вакцинация — надежная защита от инфекций и их последствий»,— отметили в Роспотребнадзоре.

При появлении симптомов заболевания специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и обратиться к врачу. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в регионе находится на контроле управления Роспотребнадзора.

Антон Голицын