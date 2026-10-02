Ярославскую компанию оштрафовали за взятки

В Ярославле коммерческую организацию оштрафовали на 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, сообщает прокуратура Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2022–2023 годах генеральный директор организации систематически передавал деньги должностному лицу компании, выполняющей работы по содержанию и ремонту федеральных, региональных и частных автомобильных дорог. Средства передавались за содействие в своевременной и беспрепятственной приемке и оплате выполненных работ по контрактам. Всего было передано 450 тыс. руб.

Прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Постановлением мирового судьи судебного участка №3 Ленинского судебного района Ярославля компания оштрафована на 500 тыс. руб. Постановление в законную силу не вступило.

Уголовные дела в отношении взяткодателя и взяткополучателя в настоящее время расследуются.

Виктория Самко