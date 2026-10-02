Дудоров продолжит сезон в «Шанхайских Драконах»

20-летний нападающий «Локомотива» Вадим Дудоров перешел в аренду в клуб «Шанхайские Драконы». Как сообщает КХЛ, соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Дудоров

Фото: КХЛ Вадим Дудоров

Фото: КХЛ

В КХЛ Дудоров провел 12 матчей и сделал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне он сыграл только один матч — против «Северстали», проведя на льду 3 минуты 11 секунд. В матче с ЦСКА форвард был включен в заявку, но на лед не выходил.

При этом минувший сезон в МХЛ стал для Дудорова наиболее результативным. За «Локо» он забросил 39 шайб и сделал 56 результативных передач. Форвард стал лучшим игроком регулярного чемпионата МХЛ, а затем вместе с ярославской командой выиграл Кубок Харламова.

В «Шанхайских Драконах» Дудоров будет работать под руководством канадского тренера Митча Лава. 14 ноября команды встретятся в Ярославле.

Антон Голицын