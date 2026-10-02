Ярославский дефектолог заняла второе место во всероссийском конкурсе

Ярославский педагог Юлия Малунина заняла второе место в номинации «Дефектолог года» IX Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России». Финал конкурса прошел в Москве, сообщили в Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского.

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Фото: Институт коррекционной педагогики Награждение победителей конкурса

Фото: Институт коррекционной педагогики

В финале встретились специалисты из 19 регионов. Первое место среди дефектологов заняла Галина Терентьева из школы №16 Томска.

Юлия Малунина специализируется на работе с детьми с особыми образовательными потребностями. В 2025 году она стала победителем V Всероссийского конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи». В 2026 году Малунина стала победителем регионального этапа конкурса «Учитель-дефектолог России» и представила Ярославскую область в финале.

Торжественная церемония IX Всероссийского конкурса прошла в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая. С 2022 года конкурс проводится в двух номинациях — «Дефектолог года» и «Логопед года».

Антон Голицын