Аукцион по КРТ в районе улицы Колышкина в Ярославле не состоялся

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в районе улицы Колышкина, напротив дома №64 в Заволжском районе Ярославля, признан несостоявшимся. Об этом сообщил департамент градостроительства мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявок на участие в торгах не поступило. Прием заявок проходил с 31 августа по 28 сентября. Аукцион был назначен на 30 сентября на основании постановления мэрии.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что под КРТ планируется отдать 74,6 тыс. кв. м территории. Там разрешено строительство жилых домов высотой до восьми этажей, а также детского сада на 120 мест. Численность населения на территории после застройки, по расчетам мэрии, должна увеличиться примерно на 1,1 тыс. человек. Срок реализации проекта определен в восемь лет. Начальная цена права на заключение договора КРТ составляла 46 млн руб.

Антон Голицын