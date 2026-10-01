Главные новости к вечеру 1 октября

В центре Петербурга загорелся особняк Ф. Л. Миллера напротив Исаакиевского собора

Ye мог получить более 1 млрд рублей за несостоявшиеся концерты в Петербурге

В Петербурге отменили последние действовавшие с 2020 года COVID-ограничения

В Коми медведь впервые за пять лет убил человека

Главгосэкспертиза одобрила строительство участка ВСМ Великий Новгород — Валдай

Россия высылает венгерских дипломатов из Петербурга

В Петербурге и Ленобласти новые условия семейной ипотеки могут затронуть 92% заемщиков

Захарова заявила о невозможности выступлений Канье Уэста в России

Коммунисты хотят провести митинг в Петербурге после отмены ограничений

«Ъ»: Александр Амелин может занять пост главы МГЕР