Главные новости к вечеру 1 октября
В центре Петербурга загорелся особняк Ф. Л. Миллера напротив Исаакиевского собора
Ye мог получить более 1 млрд рублей за несостоявшиеся концерты в Петербурге
В Петербурге отменили последние действовавшие с 2020 года COVID-ограничения
В Коми медведь впервые за пять лет убил человека
Главгосэкспертиза одобрила строительство участка ВСМ Великий Новгород — Валдай
Россия высылает венгерских дипломатов из Петербурга
В Петербурге и Ленобласти новые условия семейной ипотеки могут затронуть 92% заемщиков
Захарова заявила о невозможности выступлений Канье Уэста в России
Коммунисты хотят провести митинг в Петербурге после отмены ограничений
«Ъ»: Александр Амелин может занять пост главы МГЕР