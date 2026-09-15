Более 5600 единиц техники

Компания «Балтийский лизинг» вывела в открытый доступ интеллектуальный каталог техники с пробегом, реализуемой из собственного стока. Новый сервис доступен на платформе sale.baltlease.ru и объединяет предложения более чем с 200 стоянок по всей России.

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В еженедельно обновляемой электронной базе на данный момент представлено свыше 5600 единиц имущества: легковые и коммерческие автомобили, грузовая, строительная и спецтехника, сельскохозяйственные машины, прицепы, складская техника и оборудование.

Пользователь может подобрать актив через фильтры, интерактивную карту или «умный» поиск на основе технологий искусственного интеллекта. Для каждой позиции указаны индивидуальный номер лота, регион стоянки и цена. Это позволяет быстро идентифицировать технику, уточнить условия приобретения и спланировать осмотр или логистику. Электронный каталог также решает задачу раннего доступа к части лотов, которые еще не опубликованы на популярных классифайдах.

Сервис ориентирован как на компании, которые самостоятельно формируют парк и ищут технику под конкретные задачи, так и на клиентов, которым требуется помощь в подборе. Если подходящего варианта нет в нужном регионе, специалисты «Балтийского лизинга» смогут предложить ближайшие доступные позиции из общего федерального стока, а также организовать доставку приобретенного имущества до покупателя.

«Вторичный рынок перестал быть исключительно каналом реализации изъятой техники. Для бизнеса это полноценный инструмент оперативного обновления автопарка, производственных мощностей и специализированного оборудования. Мы видим спрос на понятные и быстрые цифровые сервисы, которые позволяют не тратить время на поиск предложений по разным площадкам. Новый каталог объединяет актуальный сток "Балтийского лизинга" и помогает клиенту найти технику под конкретную задачу: с учетом категории, бюджета, региона и доступности»,— заявил первый заместитель генерального директора «Балтийского лизинга» Антон Сапожков.

Запуск каталога стал продолжением системной работы «Балтийского лизинга» с вторичными активами. Компания последовательно развивает это направление: совершенствует процессы оценки и переоценки, ускоряет вывод техники в реализацию, расширяет каналы продаж и формирует инфраструктуру для предпродажной подготовки имущества.

«Наиболее востребованы активы, которые можно быстро ввести в эксплуатацию, проверить до покупки и приобрести с понятной стоимостью. По оценке "Балтийского лизинга", оборудование с наработкой способно снизить первоначальные инвестиции на 30–70% при сохранении необходимого уровня производительности»,— уточнил Антон Сапожков.

В 2026 году работа со стоком стала самостоятельным направлением бизнеса компании. «Балтийский лизинг» внедрил механизм быстрого вывода имущества в реализацию — вплоть до одного дня с момента изъятия, автоматизировал ряд процессов и получил возможность более оперативно корректировать цены с учетом рыночной конъюнктуры. Общий объем разгрузки складов за год увеличился на 415%, а рост продаж стоков превысил 100% в годовом исчислении.

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