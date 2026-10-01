Россия высылает венгерских дипломатов из Петербурга

Россия высылает сотрудников дипломатических представительств Венгрии из Санкт-Петербурга в ответ на аналогичное решение Будапешта. Об этом 1 октября сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Венгрии и заявили ему протест в связи с требованием венгерских властей к нескольким сотрудникам российских дипломатических представительств покинуть страну. Российская сторона назвала это решение безосновательным и недружественным.

В ответ венгерского дипломата уведомили о высылке сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств страны в Санкт-Петербурге и Казани. Им предписано покинуть территорию России в течение двух недель.

Матвей Николаев