В музее-макете «Петровская Акватория», недавно переехавшем в Большой Гостиный Двор, прошла игра «Блокадный ориентир». Более 150 ребят из девяти школ города прошли по станциям внутри макета Петербурга XVIII века — но говорили не о петровской эпохе, а о блокаде. Мероприятие приурочили ко Дню рождения музея (4 сентября) и Дню памяти жертв блокады Ленинграда (8 сентября).

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Игра стала первым крупным событием после переезда. Летом 2025 года музей экстренно покинул ТРК «Адмирал» из-за досрочного расторжения договора аренды. Восстановление экспозиции заняло около семи месяцев. Сегодня «Петровская Акватория» открыта для посетителей ежедневно. В экспозиции музея макет Петербурга XVIII века с движущимися кораблями, сменой дня и ночи и сотнями миниатюрных зданий. Каждое из них воссоздано с исторической точностью, и за каждым стоит реальная судьба.

Самое интересное: игру придумали сами дети — юные туристы из клуба «СКИФ» Дома детского творчества Приморского района. Они искали архивные документы, читали дневники блокадников и привязывали реальные истории к зданиям на макете. Формат «дети-детям»: экскурсоводы — такие же школьники, как и участники. По словам организаторов, такой подход помогает ребятам не просто запоминать даты, а пропускать историю через себя.

На станциях участники узнавали истории людей, чьи судьбы оказались связаны с конкретными адресами: кто-то работал в госпитале, размещенном в старинном особняке, кто-то спасал экспонаты из музея, кто-то просто выживал, несмотря ни на что. Каждая остановка — трагическая человеческая история, рассказанная ровесником.

«Мы искали архивные документы, читали дневники блокадников. Хотелось, чтобы каждая станция была переживанием, а не просто фактом»,— рассказала Василиса Бейгельман, одна из авторов маршрута. Оля Рукосуева, которой всего 11 лет, добавила: «Даже в блокаду люди находили силы заботиться о других. Мы тоже должны быть сильными».

Проект поддержали Альянс Послов Культуры БРИКС и Лига туроператоров Санкт-Петербурга. Генеральный директор музея Алексей Струк подчеркнул: «Как социально ответственный бизнес, мы открываем свои двери детям. В планах — серия образовательных программ». Александра Подлевских, руководитель клуба «СКИФ», отметила: «Когда видим горящие глаза участников, понимаем: у нас получилось». Ирина Архипова, президент Альянса Послов Культуры БРИКС, заявила: «В перспективе — фильм о проекте на фестивале "Золотая вершина"». Алена Сергеева, председатель Лиги туроператоров, добавила: «Будем включать обновленную площадку в туристические маршруты».

Школьники оценили формат: «Когда знания передают ровесники, это живее и интереснее. Мы не просто слушаем, а вместе ищем ответы». Организаторы надеются, что «Блокадный ориентир» станет ежегодной традицией музея.