В Петербурге отменили последние действовавшие с 2020 года COVID-ограничения

С 1 октября в Санкт-Петербурге прекратило действовать постановление правительства №121 о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Документ был принят в марте 2020 года и на протяжении более шести лет служил основой для региональных антиковидных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На федеральном уровне основные санитарные ограничения из-за коронавируса были приостановлены еще с 1 июля 2022 года

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ На федеральном уровне основные санитарные ограничения из-за коронавируса были приостановлены еще с 1 июля 2022 года

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

К моменту отмены в нем сохранялось, в частности, требование согласовывать с городскими властями публичные мероприятия численностью более 300 человек. Ранее из постановления постепенно исключали другие ограничения. В частности, в мае 2022 года Петербург снял лимит на число участников массовых мероприятий, а использование средств индивидуальной защиты стало рекомендательным.

Решение об окончательной отмене постановления правительство Петербурга приняло на основании предписания главного государственного санитарного врача города и Ленинградской области Наталии Башкетовой. О подготовке этого решения администрация сообщила 26 сентября.

На федеральном уровне основные санитарные ограничения из-за коронавируса были приостановлены еще с 1 июля 2022 года. В Петербурге при этом продолжали действовать отдельные региональные нормы.

Карина Дроздецкая