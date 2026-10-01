В Петербурге отменили последние действовавшие с 2020 года COVID-ограничения
С 1 октября в Санкт-Петербурге прекратило действовать постановление правительства №121 о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Документ был принят в марте 2020 года и на протяжении более шести лет служил основой для региональных антиковидных ограничений.
На федеральном уровне основные санитарные ограничения из-за коронавируса были приостановлены еще с 1 июля 2022 года
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
К моменту отмены в нем сохранялось, в частности, требование согласовывать с городскими властями публичные мероприятия численностью более 300 человек. Ранее из постановления постепенно исключали другие ограничения. В частности, в мае 2022 года Петербург снял лимит на число участников массовых мероприятий, а использование средств индивидуальной защиты стало рекомендательным.
Решение об окончательной отмене постановления правительство Петербурга приняло на основании предписания главного государственного санитарного врача города и Ленинградской области Наталии Башкетовой. О подготовке этого решения администрация сообщила 26 сентября.
На федеральном уровне основные санитарные ограничения из-за коронавируса были приостановлены еще с 1 июля 2022 года. В Петербурге при этом продолжали действовать отдельные региональные нормы.