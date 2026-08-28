Красная книга в металле

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 1–4 сентября, будет представлена скульптура, выходящая за рамки декоративного искусства. Петербургская мастерская художественной ковки «Арт Кузница» создала металлического амурского тигра, а благодаря Минприроды России, Центру «Амурский тигр» и Фонду Росконгресс скульптуру доставили во Владивосток и установили на площадке мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Арт-директор и сооснователь «Арт Кузницы» Станислав Мерзляков Фото: «Арт Кузница» Директор «Арт Кузницы» Иван Исаков со скульптурой тигра Фото: «Арт Кузница» Кузнец-художник Денис Игнатьев работает над тигром Фото: «Арт Кузница» Процесс работы Фото: «Арт Кузница» Следующая фотография 1 / 4 Арт-директор и сооснователь «Арт Кузницы» Станислав Мерзляков Фото: «Арт Кузница» Директор «Арт Кузницы» Иван Исаков со скульптурой тигра Фото: «Арт Кузница» Кузнец-художник Денис Игнатьев работает над тигром Фото: «Арт Кузница» Процесс работы Фото: «Арт Кузница»

Идея проекта заключается в создании «Стальной Красной книги». «В стальных образах животных мы закрепляем обязательство общества сохранить их вид»,— отмечают авторы. Каждое произведение устанавливается там, где обитает его реальный прообраз. По словам арт-директора и совладельца «Арт Кузницы» Станислава Мерзлякова, до тигра было четыре работы: леопардовая лягушка, форели, глухарь, серая цапля.

За 12 лет популяция амурского тигра в России выросла с 430 до 750 особей. Для «Арт Кузницы» этот проект стал самой амбициозной и трудозатратной задачей за всю историю. 500 килограммов нержавеющей стали, перекованной вручную,— четыре месяца работы семи кузнецов: художников и скульпторов.

Главная инженерная деталь — ковка нержавеющей стали, которая гораздо менее податлива, чем обычная конструкционная сталь. Для того чтобы передать энергетику и мощь живого тигра, мастера ездили на наблюдения в Хоспис для крупных кошек «Дом тигра» в Ленинградской области.

«Нас иногда спрашивают: зачем мы делали тигра за свой счет? С точки зрения бизнеса это объяснить трудно. Но мы — небольшое объединение мастеров и художников и еще можем позволить себе человечность, эмоцию и поступок. Ждать спонсоров не стали. Собрались и сделали»,— объясняет Станислав Мерзляков.

Проект поддержали Министерство природных ресурсов и экологии России, Центр «Амурский тигр» и председатель его наблюдательного совета, министр юстиции России Константин Чуйченко. Глава Минприроды Александр Козлов отметил, что численность тигра стабильна, но хищник уязвим и сохранить его можно только вместе.

Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев видит в проекте продолжение давней традиции: «Отношением к природе исторически определяется уровень развития общества. Традиционно творческие люди в России образуют синергию, чтобы через природу показать красоту страны. Начиная с первых изданий Красной книги тигр всегда занимал почетное место на обложке, демонстрируя, что охрана природы начинается с охраны амурского тигра».

Скульптура не заменяет природоохранных мер. Ее задача — сделать их видимыми. После ВЭФ скульптура отправится в село Красный Яр национального парка «Бикин» в Приморье — к месту обитания настоящих тигров.

Следующие страницы Стальной книги уже обсуждаются: орлан-белохвост для Кургальского заказника в Ленинградской области; снежный барс для Казани. Мастерская может создавать сейчас три больших скульптуры в год, но каждая из них обязательно станет точкой опоры для сохранения дикой природы.

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«Арт Кузница»