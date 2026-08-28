Красная книга в металле
Скульптуру амурского тигра из стали покажут на ВЭФ
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 1–4 сентября, будет представлена скульптура, выходящая за рамки декоративного искусства. Петербургская мастерская художественной ковки «Арт Кузница» создала металлического амурского тигра, а благодаря Минприроды России, Центру «Амурский тигр» и Фонду Росконгресс скульптуру доставили во Владивосток и установили на площадке мероприятия.
Идея проекта заключается в создании «Стальной Красной книги». «В стальных образах животных мы закрепляем обязательство общества сохранить их вид»,— отмечают авторы. Каждое произведение устанавливается там, где обитает его реальный прообраз. По словам арт-директора и совладельца «Арт Кузницы» Станислава Мерзлякова, до тигра было четыре работы: леопардовая лягушка, форели, глухарь, серая цапля.
За 12 лет популяция амурского тигра в России выросла с 430 до 750 особей. Для «Арт Кузницы» этот проект стал самой амбициозной и трудозатратной задачей за всю историю. 500 килограммов нержавеющей стали, перекованной вручную,— четыре месяца работы семи кузнецов: художников и скульпторов.
Главная инженерная деталь — ковка нержавеющей стали, которая гораздо менее податлива, чем обычная конструкционная сталь. Для того чтобы передать энергетику и мощь живого тигра, мастера ездили на наблюдения в Хоспис для крупных кошек «Дом тигра» в Ленинградской области.
«Нас иногда спрашивают: зачем мы делали тигра за свой счет? С точки зрения бизнеса это объяснить трудно. Но мы — небольшое объединение мастеров и художников и еще можем позволить себе человечность, эмоцию и поступок. Ждать спонсоров не стали. Собрались и сделали»,— объясняет Станислав Мерзляков.
Проект поддержали Министерство природных ресурсов и экологии России, Центр «Амурский тигр» и председатель его наблюдательного совета, министр юстиции России Константин Чуйченко. Глава Минприроды Александр Козлов отметил, что численность тигра стабильна, но хищник уязвим и сохранить его можно только вместе.
Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев видит в проекте продолжение давней традиции: «Отношением к природе исторически определяется уровень развития общества. Традиционно творческие люди в России образуют синергию, чтобы через природу показать красоту страны. Начиная с первых изданий Красной книги тигр всегда занимал почетное место на обложке, демонстрируя, что охрана природы начинается с охраны амурского тигра».
Скульптура не заменяет природоохранных мер. Ее задача — сделать их видимыми. После ВЭФ скульптура отправится в село Красный Яр национального парка «Бикин» в Приморье — к месту обитания настоящих тигров.
Следующие страницы Стальной книги уже обсуждаются: орлан-белохвост для Кургальского заказника в Ленинградской области; снежный барс для Казани. Мастерская может создавать сейчас три больших скульптуры в год, но каждая из них обязательно станет точкой опоры для сохранения дикой природы.
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