В центре Петербурга загорелся особняк Ф. Л. Миллера напротив Исаакиевского собора
Вечером 1 октября в центре Санкт-Петербурга произошел пожар в особняке Ф. Л. Миллера на Исаакиевской площади. Здание находится напротив Исаакиевского собора.
В ГУ МЧС по городу сообщили, что информация о возгорании в доме №3 поступила в 20:11. Площадь пожара пока не уточняется. В 20:26 возгоранию повысили ранг до третьего номера. Сведений о пострадавших не поступало.
К ликвидации пожара привлечены 125 человек личного состава и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 единиц техники и 74 человека личного состава. По данным с места происшествия, огонь тушат с нескольких сторон. Горение охватило площадь 2000 кв.м.
Прокуратура Адмиралтейского района взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания. Точную причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
По указанному адресу находится особняк Миллера, перестроенный в 1879–1880 годах архитектором Фердинандом Миллером в стиле эклектики.
ООО «ТАС» Захара Смушкина и Анны Тепленко планировала отреставрировать загоревшийся сейчас особняк более чем за 700 млн рублей. Объект должны были переделать под элитное жилье. Подробнее об этом в материале «Ъ Северо-Запад» — «Особняк Миллера приспособят под элитное жилье».