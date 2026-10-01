Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В центре Петербурга загорелся особняк Ф. Л. Миллера напротив Исаакиевского собора

Вечером 1 октября в центре Санкт-Петербурга произошел пожар в особняке Ф. Л. Миллера на Исаакиевской площади. Здание находится напротив Исаакиевского собора.

Предыдущая фотография
В Петербурге вечером 1 октября произошел пожар в особняке Ф. Л. Миллера

В Петербурге вечером 1 октября произошел пожар в особняке Ф. Л. Миллера

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

У загоревшегося особняка Миллера обвалилась крыша

У загоревшегося особняка Миллера обвалилась крыша

Фото: Андрей Ершов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 7

В Петербурге вечером 1 октября произошел пожар в особняке Ф. Л. Миллера

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

У загоревшегося особняка Миллера обвалилась крыша

Фото: Андрей Ершов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В ГУ МЧС по городу сообщили, что информация о возгорании в доме №3 поступила в 20:11. Площадь пожара пока не уточняется. В 20:26 возгоранию повысили ранг до третьего номера. Сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара привлечены 125 человек личного состава и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 единиц техники и 74 человека личного состава. По данным с места происшествия, огонь тушат с нескольких сторон. Горение охватило площадь 2000 кв.м.

Прокуратура Адмиралтейского района взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания. Точную причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

По указанному адресу находится особняк Миллера, перестроенный в 1879–1880 годах архитектором Фердинандом Миллером в стиле эклектики.

ООО «ТАС» Захара Смушкина и Анны Тепленко планировала отреставрировать загоревшийся сейчас особняк более чем за 700 млн рублей. Объект должны были переделать под элитное жилье. Подробнее об этом в материале «Ъ Северо-Запад» — «Особняк Миллера приспособят под элитное жилье».

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд