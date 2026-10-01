Захарова заявила о невозможности выступлений Канье Уэста в России

Американский рэпер Канье Уэст (Ye) не сможет выступать в Санкт-Петербурге и других городах России из-за поддержки нацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД связала позицию российских властей с публичными высказываниями и действиями господина Уэста

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Представитель МИД связала позицию российских властей с публичными высказываниями и действиями господина Уэста

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

«У меня другой вопрос: а как в любом другом городе нашей страны такое же могло быть? А в Москве, что, лучше что ли было бы?»— сказала госпожа Захарова.

Представитель МИД связала позицию российских властей с публичными высказываниями и действиями господина Уэста, которые, по ее словам, связаны с прославлением Адольфа Гитлера, Третьего рейха, антисемитизма и расизма. Госпожа Захарова подчеркнула, что речь идет о принципиальном неприятии нацизма и фашизма.

Выступления рэпера Уэста в Петербурге были запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». 30 сентября организатор концертов Say Agency официально объявил об их отмене. Деньги за билеты организаторы обещали возвращать с 12 октября, подробности должны были опубликовать позднее.

История с концертами началась в августе. «Газпром Арена» заявляла, что не заключала договор на проведение выступлений, однако Say Agency продолжало настаивать на том, что концерты состоятся. 29 сентября об отмене обоих шоу также сообщил американский партнер тура Access Opera, а 30 сентября само агентство Say Agency.

Карина Дроздецкая