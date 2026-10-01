В Петербурге и Ленобласти новые условия семейной ипотеки могут затронуть 92% заемщиков

Изменение условий семейной ипотеки может затронуть до 92% потенциальных заемщиков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и существенно изменить структуру спроса на новостройки. По оценке ГК «А101», доля программы в продажах жилья в Петербургской агломерации может снизиться с нынешних 60% до 25–30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изменение условий семейной ипотеки может привести к снижению спроса на новостройки в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Изменение условий семейной ипотеки может привести к снижению спроса на новостройки в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сейчас 55% заявок на семейную ипотеку в Петербурге и Ленинградской области приходится на семьи с одним ребенком, еще 37% — на семьи с двумя детьми. Ставка для семей с одним ребенком может вырасти до 12%, с двумя — до 10%, а максимальный срок кредитования сократиться с 30 до 15 лет. Основным фактором станет увеличение финансовой нагрузки.

«Для большинства семей покупка квартиры с использованием льготной ипотеки станет заметно дороже. Помимо роста ставок до 12% для семей с одним ребенком и до 10% — с двумя, срок кредитования сокращается с 30 до 15 лет. Ежемесячная нагрузка на заемщика фактически удваивается»,— поясняет коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Мария Орлова.

Например, при покупке квартиры стоимостью 15 млн рублей и кредите в 12 млн рублей ежемесячный платеж для семьи с одним ребенком увеличится примерно с 72 тыс. до 144 тыс. рублей. Для получения такого кредита заемщику потребуется подтвердить доход на уровне около 240 тыс. рублей.

Дополнительными ограничениями станут ужесточение банковского скоринга и обязательная проверка доходов. По оценке ГК «А101», объем выдачи семейной ипотеки может сократиться на 30–40%.

«Ориентация господдержки на многодетные семьи решает важную демографическую задачу, однако сегодня доля таких покупателей составляет менее 10%. Изменение условий программы затронет значительно более широкую аудиторию. Мы ожидаем, что доля семейной ипотеки в структуре продаж новостроек может снизиться с нынешних 60% до 25–30%»,— отмечает Мария Орлова.

Для покупателей в Ленинградской области изменения особенно значимы, поскольку ипотека остается основным способом приобретения жилья. За первые восемь месяцев 2026 года число сделок с привлечением кредитов выросло в 1,8 раза, тогда как количество покупок без заемных средств увеличилось на 7%. В результате доля ипотечных сделок достигла 66%, увеличившись на 5 процентных пунктов за год.

Матвей Николаев