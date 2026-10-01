«Ъ»: Александр Амелин может занять пост главы МГЕР

Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга, руководитель центрального штаба «Молодой гвардии Единой России» Александр Амелин может возглавить молодежное объединение партии, рассказал «Ъ» источник. Вопрос о смене руководства в молодежном крыле единороссов встал после публикации в соцсетях аудиозаписи, на которой нынешний глава МГЕР Антон Демидов критически высказывается о прошедшей избирательной кампании единороссов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель центрального штаба «Молодой гвардии Единой России» Александр Амелин может возглавить молодежное объединение партии

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Руководитель центрального штаба «Молодой гвардии Единой России» Александр Амелин может возглавить молодежное объединение партии

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Вообще сейчас этим вопросом не занимаюсь, извините»,— ответил господин Амелин корреспонденту «Ъ Северо-Запад» на вопрос о возможном переходе на руководящую должность. Политик попросил перезвонить позднее, но перестал брать трубку.

Собеседник «Ъ» в руководстве партии утверждает, что в «Единой России» идут консультации о том, кто сможет стать преемником господина Демидова. При этом другой источник отмечает в беседе с журналистами, что смена председателя МГЕР обсуждалась уже несколько месяцев, а после публикации спорной записи эта дискуссия возобновилась.

Господин Амелин в МГЕР совмещает должности руководителя центрального штаба и главы петербургского отделения. В 2022 году он отправился в зону СВО в качестве добровольца. Позже президент Владимир Путин вручил ему орден Мужества. В сентябре 2026 года Александр Амелин избрался в Государственную думу по 216-му округу, расположенному на западе Петербурга. До этого 39-летний общественник выборные должности не занимал.

Константин Леньков