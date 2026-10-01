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«Ъ»: Александр Амелин может занять пост главы МГЕР

Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга, руководитель центрального штаба «Молодой гвардии Единой России» Александр Амелин может возглавить молодежное объединение партии, рассказал «Ъ» источник. Вопрос о смене руководства в молодежном крыле единороссов встал после публикации в соцсетях аудиозаписи, на которой нынешний глава МГЕР Антон Демидов критически высказывается о прошедшей избирательной кампании единороссов.

Руководитель центрального штаба «Молодой гвардии Единой России» Александр Амелин может возглавить молодежное объединение партии

Руководитель центрального штаба «Молодой гвардии Единой России» Александр Амелин может возглавить молодежное объединение партии

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Руководитель центрального штаба «Молодой гвардии Единой России» Александр Амелин может возглавить молодежное объединение партии

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Вообще сейчас этим вопросом не занимаюсь, извините»,— ответил господин Амелин корреспонденту «Ъ Северо-Запад» на вопрос о возможном переходе на руководящую должность. Политик попросил перезвонить позднее, но перестал брать трубку.

Собеседник «Ъ» в руководстве партии утверждает, что в «Единой России» идут консультации о том, кто сможет стать преемником господина Демидова. При этом другой источник отмечает в беседе с журналистами, что смена председателя МГЕР обсуждалась уже несколько месяцев, а после публикации спорной записи эта дискуссия возобновилась.

Господин Амелин в МГЕР совмещает должности руководителя центрального штаба и главы петербургского отделения. В 2022 году он отправился в зону СВО в качестве добровольца. Позже президент Владимир Путин вручил ему орден Мужества. В сентябре 2026 года Александр Амелин избрался в Государственную думу по 216-му округу, расположенному на западе Петербурга. До этого 39-летний общественник выборные должности не занимал.

Константин Леньков

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