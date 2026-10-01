В Коми медведь впервые за пять лет убил человека

В Республике Коми в 2026 году впервые за пять лет зафиксировали нападение медведя на человека со смертельным исходом. В апреле в Усть-Цилемском районе раненый зверь напал на охотника, который позже умер от полученных травм. Об этом ТАСС сообщили в Минприроды республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Минприроды отметили, что с 2022 года смертельных нападений медведей на людей в регионе не регистрировали

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ В Минприроды отметили, что с 2022 года смертельных нападений медведей на людей в регионе не регистрировали

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По данным ведомства, нападение произошло на территории общедоступных охотничьих угодий. Раненый медведь атаковал мужчину. Охотнику удалось добраться до дома, однако он скончался от ран и кровопотери до приезда медицинского работника.

В Минприроды отметили, что с 2022 года нападений медведей на людей со смертельными исходами в регионе не регистрировали. За этот период также не фиксировались случаи нападения зверей на домашних и сельскохозяйственных животных.

В Коми сейчас насчитывается около 3,9 тыс. бурых медведей. За последние пять лет их численность выросла на 20%. Одновременно увеличилось число сообщений о выходах животных к населенным пунктам: в 2026 году поступило 54 таких обращения, что на 20% больше показателя прошлого года.

Карина Дроздецкая