В Коми медведь впервые за пять лет убил человека
В Республике Коми в 2026 году впервые за пять лет зафиксировали нападение медведя на человека со смертельным исходом. В апреле в Усть-Цилемском районе раненый зверь напал на охотника, который позже умер от полученных травм. Об этом ТАСС сообщили в Минприроды республики.
В Минприроды отметили, что с 2022 года смертельных нападений медведей на людей в регионе не регистрировали
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
По данным ведомства, нападение произошло на территории общедоступных охотничьих угодий. Раненый медведь атаковал мужчину. Охотнику удалось добраться до дома, однако он скончался от ран и кровопотери до приезда медицинского работника.
В Минприроды отметили, что с 2022 года нападений медведей на людей со смертельными исходами в регионе не регистрировали. За этот период также не фиксировались случаи нападения зверей на домашних и сельскохозяйственных животных.
В Коми сейчас насчитывается около 3,9 тыс. бурых медведей. За последние пять лет их численность выросла на 20%. Одновременно увеличилось число сообщений о выходах животных к населенным пунктам: в 2026 году поступило 54 таких обращения, что на 20% больше показателя прошлого года.