Российский высокоточник выиграл золото на международных соревнованиях

С 12 по 13 сентября на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульском регионе Кыргызстана прошел Первый международный кубок ILRSF по высокоточной стрельбе на дальние дистанции.

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Соревнования были проведены под эгидой международной ассоциации «Международная федерация стрельбы на дальние дистанции» (IRLSF) при поддержке Минспорта России, общероссийской общественной организации «Федерация стрельбы на дальние дистанции России», государственного агентства по развитию физической культуры и спорта и Федерации стрелкового спорта Кыргызской Республики, Федерации стрельбы на дальние дистанции Кыргызской Республики.

Более 40 спортсменов из разных стран соревновались в стрельбе на дистанции от 1000 до 1600 м.

По результатам соревнований пьедестал в групповом первенстве заняли команды из России. В личном зачете третье место занял Алексей Каширин из Рязанской области, вторым стал москвич Сифербеков Агабек, лучший результат показал Максим Гуменюк из Москвы.

Соревнования стали первым международным состязанием, организованным международной ассоциацией «Международная федерация стрельбы на дальние дистанции» (IRLSF), учрежденной в августе 2025 года по инициативе Федерации стрельбы на дальние дистанции России. К деятельности международной организации присоединились также стрелковые федерации из Беларуси, Киргизии, Узбекистана.

«Благодаря усилиям Федерации стрельбы на дальние дистанции России, в 2021 году Министерство спорта России признало стрельбу на дальние дистанции официальным видом спорта. Во всех международных соревнованиях по высокоточной стрельбе, проводимых до 2022 года, российские спортсмены занимали призовые места. Прошедший Международный кубок, без преувеличения, имеет важное значение для демонстрации уровня подготовки и достижений российских спортсменов-высокоточников, развития нашего спорта на международном уровне»,— подчеркнул президент ФСДД Сергей Мазуркевич.

По словам директора международной ассоциации «Международная федерация стрельбы на дальние дистанции» Сергея Горобца, «важно, что на соревнованиях IRLSF все спортсмены имеют возможность выступать с флагом и гимном своей страны».