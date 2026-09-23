Как частные клиники меняют маршрут пациента

Эксперты Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга отмечают, что еще недавно путь пациента часто сводился к одной задаче: найти врача и попасть на прием. Дальше начиналась более сложная часть: какие анализы сдавать, к кому идти с результатами, когда возвращаться, какие затраты, есть ли альтернатива. Сегодня именно эта послеконсультационная часть становится ключевым фактором выбора клиники. Как подчеркивает генеральный директор ассоциации Александр Солонин, сегодняшний рост частной медицины — это не только экономический фактор, но и растущее доверие пациентов, которые все более требовательно относятся к своему времени и качеству того, что выбрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Солонин, генеральный директор СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга»

Фото: пресс-служба Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин, генеральный директор СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга»

Фото: пресс-служба Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга

В частной медицине пациент ждет не отдельной услуги, а понятного маршрута. Особенно в Санкт-Петербурге, где существует широкий выбор клиник. Запись на удобное время остается важным фактором, но уже не решает все. Пациенту нужно ощущение, что ему будут давать рекомендации понятными терминами и объяснять назначения именно для него индивидуально.

Маршрут начинается до визита: понятное объяснение, к какому врачу идти, какие документы взять, нужны ли предварительные анализы. Для встревоженного симптомами человека такая ясность снижает тревогу не меньше, чем быстро найденное окно в расписании.

После приема значение сопровождения становится еще важнее. Врач назначает обследования, направляет к смежным специалистам, предлагает повторный визит. Для пациента это цепочка решений, с соответствующими затратами в долгосрочном сопровождении — особенно если речь идет о хроническом заболевании, восстановлении после операции, беременности, лечении ребенка или помощи пожилому родственнику.

Поэтому частные клиники развивают сервисы, которые связывают отдельные этапы лечения: напоминания о визитах, помощь координатора, личный кабинет, доступные результаты исследований, сопровождение после процедур. Благодаря этому пациент понимает, зачем нужен каждый следующий шаг.

Для клиники долгий цикл отношений формирует доверие: человек возвращается, потому что его историю помнят, результаты не теряются, а назначения грамотно объясняют. Человекооориентированность в медицине — это предсказуемость и ответственность, а не декоративная забота.

Обратная сторона — сопровождение не должно быть навязчивым, так как это связано с финансами пациента. Пациент сохраняет контроль над лечением и понимает, где решение за врачом, а где — за ним самим. Зрелый сервис строится на балансе: клиника помогает пройти маршрут, но не подменяет медицинский выбор маркетингом, а забота о пациенте — это не только сервис, но и успешный медицинский результат.

Так частная медицина уходит от модели «записать» к модели «сопровождать». В центре не разовый прием, а весь путь пациента: от первого вопроса до контроля результата. И для Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга поддержка внедрения таких стандартов — одна из ключевых задач.