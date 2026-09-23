Проект «зеленого» завода в Белоострове прошел экспертизу

Проект нового асфальтобетонного завода АБЗ-1 в промышленной зоне «Белоостров» получил положительное заключение федеральной экспертизы. После завершения разрешительных процедур предприятие может переходить к строительной стадии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «АБЗ-1» Фото: пресс-служба ГК «АБЗ-1»

Несмотря на инфраструктурную значимость предприятия, экологические требования с самого начала были одним из ключевых условий его реализации. Ранее губернатор Александр Беглов, подтверждая необходимость нового производства для Петербурга, одновременно призывал дождаться результатов всех предусмотренных экспертиз.

Отличие проекта в Белоострове от традиционной схемы асфальтобетонного производства — закрытый формат. Основные технологические процессы будут размещены внутри закрытого корпуса. Проект предусматривает системы аспирации и пылеулавливания, решения по снижению шумовой нагрузки и высокий уровень автоматизации производственных процессов.

Такое устройство технологического процесса, по мнению экологов, является определяющим для воздействия современного АБЗ на окружающую территорию. Директор департамента экологического проектирования Института проектирования, экологии и гигиены Ирина Синильщикова ранее говорила, что основные риски таких производств связаны с выбросами и шумом. Минимизировать их, отмечала эксперт, позволяют современное очистное оборудование и достаточная буферная зона.

В АБЗ-1 экологическую модернизацию нового предприятия связывают с более широкой технологической стратегией компании. За последние годы собственный научно-исследовательский центр группы разработал и внедрил несколько решений, связанных с сокращением использования первичного сырья и изменением характеристик дорожных материалов.

Компания испытывает асфальтобетон с применением RAP — переработанного старого дорожного покрытия, использует резиноасфальт с компонентами из вторично переработанных автомобильных шин, развивает смеси с пониженной температурой производства. Среди собственных разработок АБЗ-1 также водоотверждаемая ремонтная смесь ВОРС и прозрачное полимерное вяжущее B2color для производства цветного асфальтобетона.

В этом контексте новый завод должен перенести ту же логику с уровня отдельных дорожных материалов уже на устройство самого производства.

Экологические требования при этом не отменяют экономическую причину появления новой площадки. Север Петербурга становится одним из основных направлений развития городского транспортного каркаса. Здесь строятся и проектируются М32, М49 и М1, в перспективе — КАД-2. Параллельно растут объемы ремонта существующей дорожной сети.

Асфальтобетон отличается от большинства строительных материалов ограничениями по транспортировке: горячая смесь должна сохранять необходимые характеристики и температуру до момента укладки.

Как ранее отмечал глава региона, при серьезных объемах дорожного строительства городу необходимо «короткое плечо доставки». Проектная мощность предприятия в Белоострове должна составить до 650 тыс. тонн асфальтобетонных смесей в год. Его расположение позволит приблизить часть производственной базы к северным направлениям дорожного строительства.