Ye мог получить более 1 млрд рублей за несостоявшиеся концерты в Петербурге

Американский рэпер Канье Уэст (Ye) мог получить более 1 млрд руб. за два несостоявшихся концерта в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, в указанную сумму могут входить не только гонорар музыканта, но и предусмотренные райдером расходы и другие выплаты, связанные с подготовкой выступлений. Точная сумма выплаченных артисту средств не раскрывается.

30 сентября организатор концертов Say Agency выступил с официальным обращением об отмене выступлений. Компания также сообщила о порядке возврата денег за билеты. Подробности процедуры организатор изложил в своем обращении.

Как пояснила «Ъ Северо-Запад» адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Майя Шевцова, при официальной отмене мероприятия зритель вправе требовать возврата полной номинальной стоимости билета независимо от того, сколько времени осталось до концерта. Это относится в том числе к билетам, которые продавались как акционные или «невозвратные»: соответствующее ограничение действует прежде всего при добровольном отказе зрителя, а не при отмене или переносе мероприятия.

Отдельно юристы разошлись во мнении относительно сервисного сбора. Госпожа Шевцова назвала этот вопрос спорным. В оферте Say Agency указано, что сервисный сбор не возвращается даже при отмене мероприятия, однако такое условие, по ее словам, может быть оспорено. Адвокат, руководитель компании «Покровский и партнеры» Филипп Покровский считает, что покупатель вправе требовать возврата всей фактически уплаченной суммы, включая сервисный сбор, поскольку его невозврат может рассматриваться как убытки из-за неисполнения договора.

Концерты Канье Уэста в Петербурге на 10 и 11 октября ранее анонсировало Say Agency. Выступления должны были пройти на «Газпром Арене». Ранее сообщалось, что концертами Канье Уэста заинтересовалась полиция.

Карина Дроздецкая