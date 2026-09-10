О балансе спроса на рынке облигаций

Какие тренды сегодня определяют развитие рынка облигаций, почему инвесторы выбирают этот инструмент для приумножения капитала и какие факторы гарантируют стабильность эмитентов из лизинговой отрасли? Об этом в эфире радио «РБК Петербург» рассказал первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг» Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

Интерес к корпоративным бондам продолжает расти вне зависимости от уровня ключевой ставки, и облигации лизинговых компаний выглядят привлекательно на фоне высокой доходности (на несколько пунктов выше «ключа»). В этих условиях главной задачей эмитента становится качественная работа с рисками, основанная на диверсификации, и максимальный уровень прозрачности в постоянном диалоге с инвесторами. Как отмечает Антон Сапожков, стремление к балансу доказало свою эффективность как в формировании портфеля, так и в подходах к фондированию — оно позволяет свести риски к минимуму без ущерба для развития.

«Имея многолетний опыт работы на долговом рынке, мы продолжаем использовать все инструменты фондирования, в том числе банковское финансирование и цифровые финансовые активы и, конечно, собственный капитал. Это один из ключевых факторов стабильности и устойчивости, которую мы гарантируем нашим инвесторам. Еще один не менее важный фактор — политика максимально открытого диалога с рынком, в рамках которой у инвесторов есть возможность получить ответ на любой вопрос. Бережный индивидуальный подход мы сохраняем и по отношению к нашим клиентам, делая ставку на долгосрочные отношения. Мы научились работать с рисками в новых стресс-сценариях благодаря диверсификации портфеля, контролю за дебиторской задолженностью и внимательному отношению к проблемным отраслям»,— говорит Антон Сапожков.

В компании отмечают, что после спада последних двух лет рынок лизинга входит в стадию стабилизации, и в некоторых сегментах уже наблюдается устойчивый рост. При этом за время трансформации в отрасли произошли качественные изменения: на первый план вышли гибкие, нестандартные решения с ориентиром на потребности клиентов. Ведущую роль приобретает вторичный рынок, и лизинговые компании становятся его главными операторами. Это требует особого подхода к оценочным процедурам, реализации, сервисным решениям и повышает спрос на такие программы, как «Ремонт в лизинг».

«Работа со стоком превратилась в самостоятельное направление бизнеса. На сегодняшний день вторичный рынок в некоторых сегментах на 85% сформирован стоками лизинговых компаний, что налагает большую ответственности и открывает новые возможности. Спрос в данном сегменте действительно растет благодаря доступным ценам и широкому выбору моделей транспорта и техники, в том числе от тех производителей, которые уже не представлены на российском рынке. Наша задача заключается в том, чтобы дать технике вторую жизнь, сохранив высокий уровень производительности и максимальную эффективность для клиента»,— отметил Антон Сапожков.

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