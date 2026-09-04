«Балтийский лизинг» подтвердил лидерство в ключевых сегментах рэнкинга «Эксперт РА»

«Балтийский лизинг» по итогам первого полугодия 2026 года сохранил позиции в числе лидеров рынка лизинговых компаний России и занял ведущие места сразу в нескольких сегментах. Данные представлены в новом рэнкинге рейтингового агентства «Эксперт РА».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг» Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

Объем нового бизнеса компании за шесть месяцев составил 45,6 млрд рублей, сумма новых договоров лизинга достигла 76,4 млрд рублей, а совокупный лизинговый портфель по состоянию на 1 июля 2026 года приблизился к 262,8 млрд рублей. Компания сохраняет один из самых высоких кредитных рейтингов от «Эксперт РА» (ruAA-) среди частных лизинговых игроков, что подтверждает финансовую устойчивость и надежность бизнес-модели.

«Балтийский лизинг» входит в топ-5 рынка сразу по двум важным показателям операционной активности. За первое полугодие компания заключила 8227 новых договоров, заняв пятое место по количеству сделок. Еще одна пятая позиция — по объему полученных лизинговых платежей: за шесть месяцев их сумма достигла 69,5 млрд рублей.

Лидер оперативного лизинга

Одним из наиболее заметных результатов полугодия стало лидерство «Балтийского лизинга» в сегменте оперативного лизинга. В данном направлении компания заняла первое место в России по объему нового бизнеса с результатом почти 2 млрд рублей. По размеру портфеля оперативного лизинга «Балтийский лизинг» находится на втором месте в стране с результатом 8,25 млрд рублей.

Развитие оперативного лизинга расширяет продуктовую линейку компании и дает клиентам дополнительные возможности для гибкого управления парком техники и транспортных средств.

Безусловное лидерство в Санкт-Петербурге

«Балтийский лизинг» также сохранил первое место на рынке Санкт-Петербурга, где расположен головной офис компании. Объем нового бизнеса в городе по итогам полугодия достиг почти 19,95 млрд рублей.

Показатель «Балтийского лизинга» более чем на 80% превышает результат ближайшего участника рэнкинга, что подтверждает устойчивые позиции компании на одном из крупнейших региональных рынков страны.

При этом федеральный масштаб бизнеса обеспечивает широкую географическую диверсификацию: компания входит в число крупнейших лизингодателей Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского и других федеральных округов.

Сильные позиции в транспорте и промышленном оборудовании

Результаты отраслевого рэнкинга также подтверждают диверсифицированную структуру бизнеса «Балтийского лизинга».

Компания заняла второе место в России по объему нового бизнеса в сегменте машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования (2,9 млрд рублей), а также вторую строчку в лизинге оборудования для пищевой промышленности (662 млн рублей).

«Балтийский лизинг» вошел в тройку крупнейших игроков сразу в нескольких крупных сегментах: по грузовому автотранспорту, по энергетическому оборудованию и по деревообрабатывающему оборудованию.

Кроме того, компания входит в топ-5 по строительной и дорожно-строительной технике, легковым автомобилям и сельскохозяйственной технике.

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