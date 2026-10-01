37-летний ставрополец отправится в космос в составе экипажа Crew-13

Уроженец Минераловодского округа, космонавт-испытатель Роскосмоса Сергей Тетерятников 1 октября отправится к Международной космической станции в составе экипажа миссии Crew-13. Запуск корабля Crew Dragon с мыса Канаверал во Флориде запланирован на 18:10 мск.

В экипаж также вошли астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни и астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Тетерятников будет специалистом миссии. Полет проходит по программе перекрестных полетов Роскосмоса и NASA.

Для 37-летнего Тетерятникова это будет первый космический полет. Он родился 19 декабря 1988 года в селе Успеновка Минераловодского района Ставропольского края. В 2011 году окончил Военно-морской инженерный институт по специальности, связанной с эксплуатацией подводных лодок.

До перехода в отряд космонавтов Тетерятников служил на Тихоокеанском флоте. С 2015 по 2019 год он был командиром трюмной группы дивизиона живучести электромеханической боевой части атомного подводного крейсера «Владимир Мономах», базировавшегося в Вилючинске на Камчатке. Позднее служил на строящейся атомной подводной лодке «Генералиссимус Суворов». В 2021 году ему присвоили звание капитана 3-го ранга.

В отряд космонавтов Тетерятников прошел по итогам открытого конкурса 2020 года. Всего на тот набор поступило 2229 обращений, по итогам отбора кандидатами в космонавты стали четыре человека, в том числе Тетерятников.

В 2023 году после завершения двухлетней общекосмической подготовки и сдачи государственного экзамена ему присвоили квалификацию «космонавт-испытатель». В ходе подготовки он, в частности, прошел тренировки по действиям после посадки космического корабля на воду и получил квалификацию водолаза.

Предполетную подготовку экипаж завершил во Флориде. 29 сентября участники Crew-13 провели генеральную тренировку: надели скафандры, проверили их герметичность и отработали процедуры перед стартом.

Стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на 2 октября около 02:00 мск. По данным NASA, при запуске в установленное время корабль может добраться до станции примерно за восемь часов — это станет самым коротким полетом американского корабля к орбитальной станции

Валерий Климов