«Калашников» отгрузил иностранному заказчику партию винтовок Драгунова

Концерн «Калашников» отгрузил иностранному заказчику партию 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова модернизированных (СВДМ). Поставка выполнена в установленные сроки, сообщили в концерне.

СВДМ представляет собой модернизированную версию снайперской винтовки Драгунова (СВД). В концерне отмечают востребованность изделия у иностранных заказчиков.Винтовка предназначена для поражения личного состава и небронированных целей на дальностях до 800 м. СВДМ получила складной регулируемый приклад и планку для установки оптических и ночных прицелов.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.