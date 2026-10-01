Число самозанятых на Кубани увеличилось на 19,6% за год

На 31 августа 2026 года в Краснодарском крае зарегистрировано 848 440 плательщиков налога на профессиональный доход — на 19,6% больше, чем годом ранее. На аналогичную дату 2025 года самозанятых было 709 324, сообщили «Ъ-Кубань» в УФНС России по Краснодарскому краю.

За восемь месяцев 2026 года в качестве плательщиков НПД в регионе зарегистрировались 180 978 жителей региона. За аналогичный период прошлого года — 179 164 человека. Самыми популярными видами деятельности у кубанских самозанятых остаются строительство и ремонт, перевозка пассажиров и грузов, аренда квартир, а также маникюр и педикюр.

Общий объем дохода самозанятых за восемь месяцев 2026 года составил 112,8 млрд руб. Для сравнения: за весь 2025 год — 151,6 млрд руб., за восемь месяцев 2025 года — 96,2 млрд руб.

В январе—августе 2026 года по налогу на профессиональный доход в консолидированный бюджет субъекта РФ поступило 3,1 млрд руб. — на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,5 млрд руб.). Из них в бюджет Краснодарского края направлено 3,05 млрд руб. (+22,6%), в бюджет федеральной территории «Сириус» — 2,06 млн руб. (+35,2%).

Отдельных налоговых мер поддержки для самозанятых в регионе не предусмотрено. В УФНС пояснили, что режим НПД уже имеет ряд преимуществ: ставки 4% при работе с физлицами и 6% — с индивидуальными предпринимателями, налог начисляется только с фактического дохода, отчетность не требуется, а все операции проводятся дистанционно.

Алина Зорина