Трудный рост с уральским характером

Уральская экономика и бизнес находится в трудном положении, в том числе из-за геополитических факторов и нестабильного регулирования, а часть положительной динамики обеспечена запущенными несколько лет назад проектов. К такому выводу пришли участники фестиваля «Локальный код» в Екатеринбурге. Представителям малого бизнеса они посоветовали проводить аудит и оптимизировать процессы, искать стабильные рынки поставок и развивать локальный бренд.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль Т-Банка «Локальный код» в Екатеринбурге

Фото: Предоставлено Т-Банком Фестиваль Т-Банка «Локальный код» в Екатеринбурге

Фото: Предоставлено Т-Банком

В фестивале Т-Банка «Локальный код», который прошел в Екатеринбурге, приняли участие представители власти, малого и среднего предпринимательства (МСП), крупных компаний. «Локальный код — это в первую очередь возможность для нас понять, чем живет бизнес в разных регионах страны, какие задачи перед собой ставит и какие видит точки роста»,— пояснила задачу директор по работе с корпоративными клиентами Т-Банка Ирина Татар.

Сначала участники фестиваля обозначили портрет бизнеса в Свердловской области. Заместитель генерального директора областного агентства по привлечению инвестиций Анна Иванова заявила, что в регионе продолжают снижаться показатели в разных сферах бизнеса, активный рост уже три года показывают химия и машиностроение. В 2025 году объем годовых инвестиций в основные фонды в регионе составил 919,4 млрд руб., реализовано 877 инвестиционных проектов с объемом вложений более 50 млн руб.

«Итоги 2025 года показывают позитивную динамику, но мы склонны думать, что это остаточный эффект от проектов, старт которых был несколько лет назад. Мы ожидаем, что в этом году такой позитивной динамики уже не будет»,— призналась Анна Иванова.

Начальник экономического управления уральского ГУ Банка России Василий Щербаков сообщил, что индекс бизнес-климата в Уральском регионе в последние несколько месяцев держится в минусовой зоне. Этот параметр оценивают с помощью мониторинга предприятий ЦБ — ежемесячного общения с предпринимателями. В Свердловской области к нему присоединились 1,8 тыс. участников. По словам господина Щербакова, индекс текущего состояния отрасли демонстрирует сложное положение, а индекс ожиданий скорее находится в оптимистичных значениях.

Господин Щербаков рассказал, что на ситуацию с бизнесом и ключевой ставкой влияют совершенно разные факторы. Например, на последнее решение Центробанка сохранить ставку на уровне 12% повлияла ситуация на топливном рынке и нефтеперерабатывающих заводах.

В дальнейшем на экономику, по его прогнозу, продолжит влиять временное выбытие нефтеперерабатывающих мощностей, однако к концу года ситуация нормализуется.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и владелец компании «Пенетрон» Игорь Черноголов

Фото: Предоставлено Т-Банком Уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и владелец компании «Пенетрон» Игорь Черноголов

Фото: Предоставлено Т-Банком

Наиболее часто проблемы у предпринимателей возникают из-за сложностей с доступом к публичным ресурсам, земельным участкам, пользованием публичным недвижимым имуществом и оценкой кадастровой стоимости, рассказала бизнес-омбудсмен в Свердловской области Елена Артюх. На втором месте — проблемы с силовыми органами. На третьем находятся проблемы с налоговым регулированием и налоговой донастройкой.

Госпожа Артюх отметила, что количество последних обращений в связи с изменениями в налоговом законодательстве возросло. «Вопрос в нестабильности регулирования. Предпринимательскую деятельность невозможно спланировать даже на три года, поскольку регулирование меняется слишком динамично и радикально», — сказала она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин

Фото: Предоставлено Т-Банком Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин

Фото: Предоставлено Т-Банком

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что регион выходит за рамки традиционных для него отраслей. С одной стороны, металлургия и машиностроение остаются базой региона, с другой — развиваются креативные индустрии, в том числе IT-сектор, который становится новой базовой отраслью. «До половины трудоспособного населения трудятся в секторе малого и среднего бизнеса, и он становится драйвером развития в сложных условиях»,— сказал господин Ионин.

Спикеры предложили участникам фестиваля возможности выживания и даже роста в непростой ситуации. Директор Уральского макрорегионального центра «СКБ Контур» Дмитрий Арсланов выразил мнение, что наиболее эффективный способ экономии для предприятия — оптимизация процессов и их цифровизация. По его словам, в первую очередь любому бизнесу необходимо провести аудит процессов. «Иначе вы просто автоматизируете хаос, который у вас присутствует»,— пояснил он.

Ирина Татар добавила, что еще одна перспектива — масштабирование. «Насколько это просто или сложно, зависит от качества направления. Как партнер, мы это поддерживаем, потому что мы и сами вышли за рамки классического банка, в том числе и продвигая продукты наших предпринимателей через свою экосистему»,— сказала она.

«Спрос не находят, его создают»,— заявил владелец компании «Пенетрон» Игорь Черноголов. По его словам, компаниям следует не только исходить из рынка, но и создавать его под себя — создавать центры дистрибуции, обучать специалистов, продвигать новую технологию, объясняя, зачем она нужна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль Т-Банка «Локальный код» в Екатеринбурге

Фото: Предоставлено Т-Банком Фестиваль Т-Банка «Локальный код» в Екатеринбурге

Фото: Предоставлено Т-Банком

Генеральный директор цифровой платформы быстрых закупок «Максмарт» Елена Суховей посоветовала предпринимателям методы распространения своей продукции: цифровые маркетплейсы и государственные закупки. По ее словам, это повышает рентабельность продаж за счет сокращения издержек на сбыт, при этом государственные закупки подразумевают гарантированную и быструю оплату. Анна Иванова напомнила, что в Свердловской области есть региональная подсистема малых закупок, которая помогает бизнесу участвовать в закупках более просто и прозрачно.

Им возразил координатор общественной организации «Деловая Россия» по Уральскому федеральному округу Леонид Гункевич, который не рекомендовал предпринимателям работать ни с государственными закупками, ни с крупными коммерческими заказчиками. По его словам, маркетплейсы в первую очередь дают возможности для роста уже крупным игрокам, поскольку 73% оборота в них создает 1% продавцов. В сфере государственных закупок высоки риски: необходимо перестраивать под них часть процессов, сроки оплаты на самом деле зачастую задерживаются, а главным риском становится возможность стать участником коррупционного дела даже при добросовестной поставке.

По его словам, многие потребители находятся в «режиме ожидания» и начинают экономить и более пристально оценивать те товары, которые выбирают, все меньше принимая решение на основе эмоций. Справиться в такой ситуации, отметил господин Гункевич, помогают, во-первых, локальные продукты, которые всегда вызывают предпочтение у потребителя за счет истории места, сообщества вокруг бренда, лица предпринимателя. Во-вторых, важно объяснять преимущества продукта, например донося, что он дороже аналогов, однако надежнее.

Анна Капустина