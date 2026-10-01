Воронежской структуре ГК «Благо» не удалось взыскать 100 млн с тульской «Искры»

Арбитражный суд Воронежской области не стал удовлетворять иск местного ООО «Благо-Верхняя Хава» (структура одного из крупнейших производителей растительных масел в России ГК «Благо» семьи Фосманов) к тульскому ООО «Искра» Александра Грядунова. Заявитель требовал взыскать с ответчика 101,2 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2025 году ООО «Благо-Верхняя Хава» и «Искра» подали взаимные иски в Арбитражный суд Тульской области. Структура ГК «Благо» требовала взыскать с ответчика 101,2 млн руб. штрафа по договору поставки семян масличных от августа 2023 года, а тульская компания — 95 млн руб. задолженности и неустойки по аналогичному соглашению от декабря 2024 года. Требования ООО «Благо-Верхняя Хава» были связаны с уклонением контрагента от исполнения обязательств по договору. Речь идет о несформированном источнике по цепочке поставщиков товаров для принятия к вычету сумм НДС. В связи с этим воронежские налоговики обнаружили риски, из-за которых структура ГК «Благо» могла не получить к вычету 18,3 млн руб. Поставщика попросили устранить эти обстоятельства, но он проигнорировал требования.

«Таким образом, в рамках одного производства выдвинуты требования, подлежащие рассмотрению по различным основаниям, в связи с чем суд по собственной инициативе считает необходимым выделить встречное исковое заявление в отдельное производство»,— говорится в решении тульского арбитража, которым материалы по иску воронежской компании были выделены в отдельное дело и направлены в Арбитражный суд Воронежской области. ООО «Благо-Верхняя Хава» обжаловало его, но 19-й арбитражный апелляционный суд отклонил претензию и оставил передачу материалов в Воронеж в силе.

В марте 2026 года Арбитражный суд Саратовской области признал банкротом местное ООО «Жерновский хлебоприемный пункт» Нуне Барбарян по иску другой структуры ГК «Благо» — ООО «Благо-Эртиль». Конкурсным управляющим был утвержден Степан Винокуров. По итогам наблюдения в реестр кредиторов был включен долг перед истцом на 875,9 млн руб.

Алина Морозова