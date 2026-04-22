Структура воронежской ГК «Благо» требует с хлебоприемного пункта 1 млрд рублей

В Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление воронежского ООО «Благо-Эртиль» о признании несостоятельным саратовского ООО «Жерновский хлебоприемный пункт». Компания просит включить в реестр требований кредиторов задолженность более 1 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление было направлено 14 августа 2025 года. Истец указал на наличие у ответчика основной задолженности в размере 875,9 млн руб. Кроме того, заявлены требования о включении в реестр госпошлины в размере 1,2 млн руб., неустойки за период с 1 сентября по 17 октября 2024 года в сумме 42 млн руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18 октября 2024 года по 5 августа 2025 года в размере 144,8 млн руб. Что стало предметом спора, в документах суда не уточняется.

21 октября 2025 года суд признал ООО «Жерновский ХПП» несостоятельным, в отношении него введена процедура наблюдения. В рамках процедуры 25 февраля временный управляющий провел собрание кредиторов. 6 марта должник признан банкротом, в отношении него введена конкурсная процедура сроком на пять месяцев — до 3 августа 2026 года.

Следующее заседание, на котором рассмотрят заявление конкурсного управляющего ХПП Степана Винокурова, пройдет 13 мая.

По данным Rusprofile, ООО «Благо-Эртиль» зарегистрировано в Воронежской области в 2012 году и работает в сфере производства рафинированных растительных масел. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Управляет компанией — ООО «Управляющая компания “Благо”», назначенная в конце 2022 года. Гендиректором с ноября 2024 года является Александр Рябов. Единственным собственником выступает петербургское ООО «Благо инвест». Эта структура, в свою очередь, принадлежит АО «Благо капитал» (93%; сведения о владельцах не раскрываются, до октября 2024 года контролировалось Дмитрием Фосманом), Сергею Бахонкину (5%) и Дмитрию Фосману (2%). По итогам 2025 года выручка ООО «Благо-Верхняя Хава» составила 17 млрд руб., чистая прибыль — 167 млн руб. ООО «Жерновский ХПП» зарегистрировано 5 августа 2015 года в Саратовской области и специализируется на хранении и складировании зерна. Уставный капитал — 10 тыс. руб. С марта 2026 года управление компанией осуществляет конкурсный управляющий Степан Винокуров. Единственным учредителем с долей 100% является Барбарян Нуне Сережевна. По итогам 2023 года выручка компании составила 291 млн руб., увеличившись почти в восемь раз по сравнению с 2022 годом. При этом чистая прибыль за тот же период сократилась на 38% и составила 11,3 млн руб.

Ранее «Коммерсантъ-Черноземье» сообщал о других судебных разбирательствах структур группы «Благо». В частности, Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал иск ООО «Благо-Верхняя Хава» к тульскому ООО «Искра» на сумму 101,2 млн руб. Компании ранее встречались в суде, претензии были связаны с неисполнением обязательств по договору поставки.

Анна Швечикова