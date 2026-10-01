Участие Кубани в выставках принесло в 2025 году контракты на 4,6 млрд рублей

Организация и участие в 2025 году в 31 выставке принесли Краснодарскому краю контракты на 4,6 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ-Кубань» рассказал директор регионального Фонда развития промышленности Дмитрий Цаплев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд развития промышленности Краснодарского края Фото: Фонд развития промышленности Краснодарского края

По его словам, сотрудники Фонда помогают производителям из Краснодарского края подготовить экспозицию, а также заранее анализируют рынок, организуют встречи с потенциальными партнерами. В частности, отмечает господин Цаплев, для выставки «Иннопром. Индия» Фонд развития промышленности края организовал не только стенд, но и деловую программу, чтобы каждый участник визита кубанской делегации в Индию понимал, с кем он встречается, и был готов предложить конкретное решение насущной проблемы партнера.

«После "Иннопрома” этого года в Екатеринбурге и Саудовской Аравии кубанские предприятия заключили порядка 350 контрактов более чем на 230 млн руб. При этом мы продолжаем взаимодействовать с предприятиями после выставок, на постоянной основе консультируем, подсказываем. И когда по итогам таких стратегических мероприятий рождаются новые проекты, льготные займы позволяют производителям запускать новые и расширять действующие производства в краткие сроки»,— рассказал директор Фонда развития промышленности.

По его словам, участие кубанских предпринимателей в выставке «Иннопром. Индия» является стратегическим шагом для укрепления позиций Краснодарского края на международной арене. «Для нас это возможность заявить о промышленном потенциале Кубани на одной из самых динамичных площадок мира, стать частью экономического диалога накануне саммита БРИКС. Мы рассчитываем не просто на разовые контракты, а на долгосрочные партнерства, которые позволят нашим предприятиям интегрироваться в перспективные цепочки поставок и закрепиться на индийском рынке»,— говорит Дмитрий Цаплев.

По его информации, объем экспорта продукции из Краснодарского края в Индию растет, что говорит о высокой взаимной заинтересованности. Эксперт отмечает, что Индия сегодня активно модернизирует свою экономику и нуждается в технологических решениях, а Кубань может предложить зарубежным партнерам современное оборудование и передовые разработки в сферах машиностроения, добычи полезных ископаемых, электроники, медицинской и химической промышленности. «Это все соответствует глобальному тренду на углубление переработки»,— резюмировал господин Цаплев.

Полное интервью с директором Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрием Цаплевым читайте в свежем выпуске Guide «Ъ — Кубань-Черноморье» — «Экономика региона».

Дмитрий Михеенко