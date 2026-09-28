Где в Воронеже не будет горячей воды с 29 по 30 сентября

В Коминтерновском районе Воронежа с 3:00 29 сентября до 18:00 30 сентября отключат горячую воду в 138 многоквартирных домах. Ограничения связаны с неотложным ремонтом запорной арматуры на магистральном участке теплотрассы, сообщили в филиале АО «РИР Энерго — Воронежская генерация».

Список домов, где будет отключена горячая вода: