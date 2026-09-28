Где в Воронеже не будет горячей воды с 29 по 30 сентября
В Коминтерновском районе Воронежа с 3:00 29 сентября до 18:00 30 сентября отключат горячую воду в 138 многоквартирных домах. Ограничения связаны с неотложным ремонтом запорной арматуры на магистральном участке теплотрассы, сообщили в филиале АО «РИР Энерго — Воронежская генерация».
Список домов, где будет отключена горячая вода:
- переулок Рамонский, 2;
- улица 45 Стрелковой Дивизии, №№ 226, 226а, 226в, 226д, 232/1, 247/1, 247/2, 247/4, 247/6, 247г, 247д, 247е, 247и, 251, 251а, 251д, 251 к1, 253, 257, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/16, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;
- улица 9 Января, №№ 211, 213, 217, 231д, 231е, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 233/35, 233/40, 233/45, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 262/6, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;
- переулок Аннинский, 1а;
- улица Жемчужная, 6д;
- улица Беговая, №№ 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в;
- улица Антонова-Овсеенко, №№ 1, 1в, 7л, 9, 11, 13.