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Горячую воду отключат в 138 домах Воронежа

В Коминтерновском районе Воронежа с 3:00 29 сентября до 18:00 30 сентября будет ограничена подача горячей воды в 138 многоквартирных домах. Об этом сообщили в филиале АО «РИР Энерго — Воронежская генерация».

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ограничения связаны с проведением неотложного ремонта запорной арматуры на магистральном участке теплотрассы. Завершить работы и восстановить горячее водоснабжение планируется к 18:00 30 сентября.

Где в Воронеже не будет горячей воды с 29 по 30 сентября

В начале августа «Ъ-Черноземье» сообщал о масштабном отключении воды в Воронеже. Ограничения затронули не только Коминтерновский, Ленинский и Советский районы Воронежа, но и частично Центральный район города и Рамонский район области.

Егор Якимов