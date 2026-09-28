Горячую воду отключат в 138 домах Воронежа

В Коминтерновском районе Воронежа с 3:00 29 сентября до 18:00 30 сентября будет ограничена подача горячей воды в 138 многоквартирных домах. Об этом сообщили в филиале АО «РИР Энерго — Воронежская генерация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ограничения связаны с проведением неотложного ремонта запорной арматуры на магистральном участке теплотрассы. Завершить работы и восстановить горячее водоснабжение планируется к 18:00 30 сентября.

В начале августа «Ъ-Черноземье» сообщал о масштабном отключении воды в Воронеже. Ограничения затронули не только Коминтерновский, Ленинский и Советский районы Воронежа, но и частично Центральный район города и Рамонский район области.

Егор Якимов