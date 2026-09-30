В Анапе временно закроют скейт-площадку в сквере Гудовича

Скейт-площадка в сквере Гудовича в Анапе временно закроется для посещения с 5 октября в связи с проведением работ по благоустройству. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.

По ее словам, в настоящее время подрядчик подошел к этапу асфальтирования внешних боковых зон объекта. Для выполнения этих работ необходимо ограничить доступ на территорию площадки.

«Принято решение с 5 октября временно закрыть доступ на площадку. Введенные ограничения продлятся ориентировочно две недели — до 20 октября, с учетом погодных условий»,— заявила мэр.

Она уточнила, что проведение работ направлено на улучшение качества покрытия и повышение безопасности на скейт-площадке. После завершения ремонта объект вновь откроют для свободного посещения.

Глава города обратилась к любителям активного образа жизни с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее спланировать досуг на указанный период. Для тех, кто не хотел бы прерывать ежедневные тренировки по BMX и скейтбордингу, она предложила рассмотреть использование рампы в парке 85-летия Краснодарского края в селе Супсех.

При этом Светлана Маслова подчеркнула, что использование уличной мебели, скамеек, горок, а также архитектурных объектов — подпорных стенок и парапетов — для экстремальных видов спорта не допускается. Нарушение установленных правил может повлечь административную ответственность.

Ранее власти Анапы отчитались о ходе дорожных работ в станицах и селах.

По словам главы города, в Супсехе более чем на 1 тыс. метров улицы Горной выполнена проливка эмульсией, процесс продолжается. В станице Анапской работы активно идут на улицах Черноморской, Конституции, Пушкина, Анапской, Колхозной, Садовой, Горной и Краснодарской. Там проводится проливка эмульсией, планировка профиля с подсыпкой гранулята и уплотнение основания. На отдельных участках выполняется устройство и выравнивание дорожного полотна.

В станице Гостагаевской работы ведутся на улицах Урожайной и Украинской, где выполняется отсыпка фрезерованным асфальтобетоном (ФАБ) на значительных площадях.

Кроме того, в селе Юровка работы проходят на улице Кубанской, в селе Воскресенском — на Северной, в Цибанобалке также ремонтируется улица Северная. В Усатовой Балке выполняется устройство основания из ФАБ и обустройство примыкания дороги от улицы Красной к Чехова.

В селе Джигинка работы охватывают улицы Черноморскую, Азовскую и Виноградную, где идет проливка эмульсией и подготовка дорожного основания, добавила глава города.

Александра Локтионова