Покровский храм в Коренево пострадал в Курской области в результате атаки ВСУ

В пятницу, 25 сентября, в результате атаки ВСУ пострадал Покровский храм в поселке Коренево Курской области. Повреждены купол, кровля и внутреннее убранство храма. Жертв и пострадавших нет. Об этом рассказали в Курской епархии и опубликовали фото повреждений.

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В 1903 году на станции «Коренево» построили храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Он был закрыт в 20-х годах и разграблен. До оккупации немецкими войсками в здании располагалась начальная школа. В сентябре 1943-го здание храма было заминировано и взорвано по приказу немецкого командования. Кирпич и стройматериалы разобрали местные жители. На месте взорванного храма сейчас располагаются частные жилые постройки. Место под строительство нового храма было освящено в октябре 2003 года на пересечении проспекта Серафима Саровского (бывшая улица Строителей) и ул. 70 лет Октября. В сентябре 2005-го был заложен первый камень, а в мае 2009-го в новом храме была совершена первая литургия.

По информации губернатора Александра Хинштейна, в период с 9:00 пятницы, 25 сентября, до 9:00 субботы в регионе сбили 204 беспилотника. Артиллерия 74 раза ударила по отселенным районам, 21 раз взрывные устройства сбросили с БПЛА. Повреждения построек были зафиксированы в Тимском, Хомутовском, Беловском, Рыльском и Кореневском районах. Обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в ночь с 6 на 7 сентября в Никифоровском округе Тамбовской области в результате атаки БПЛА загорелся купол храма святителя Николая Чудотворца.

Денис Данилов