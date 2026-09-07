Из-за атаки ВСУ в Тамбовской области загорелся храм Николая Чудотворца

В ночь с 6 на 7 сентября в Никифоровском округе Тамбовской области в результате атаки БПЛА загорелся купол храма святителя Николая Чудотворца. Возгорание на высоте 40 м ликвидировано. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Егор Снетков Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Егор Снетков

Возведенный на средства прихожан в 1903 году храм с 2011-го по 2022 год находился на реставрации.

«Как вы видите, враг не останавливается ни перед чем. Наносит удары по гражданским объектам, по жилым домам, даже по церквям»,— прокомментировал инцидент господин Первышов.

Ночью ВСУ также атаковали Моршанский округ: дрон ударил по крыше столовой одного из местных предприятий. Предварительно, площадь повреждения составила около 1 кв. м. Пострадавших нет. На место привлечены все соответствующие службы.

На фоне произошедшего глава региона призвал мужское население вступать в отряд «БАРС-Тамбов» для формирования мобильных огневых групп. Ключевая задача подразделения — защита промышленных предприятий и жилого сектора области от воздушных атак украинских БПЛА.

На прошлой неделе региональное правительство опровергло информацию о падении обломков сбитого 2 сентября БПЛА на детский сад. Его фрагменты обнаружены на территории села Бокино и поселка Строитель. Пострадавших нет. Были повреждены остекление магазина строительных материалов и одного частного дома.

Кабира Гасанова