Дагестан вошел в рейтинг направлений внутреннего туризма

Дагестан занял четвертое место среди наиболее популярных туристических направлений России по итогам лета. Республика обошла Москву, уступив Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу и Крыму. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Махачкалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

В сообщении приводят данные туроператоров, по которым объемы продаж туров в Дагестане в июне—сентябре выросли на 31,8% год к году. В первой половине сентября бронирования отелей увеличились почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Несмотря на сложное начало сезона, интерес к республике восстановился и продолжает расти», — отмечается в сообщении.

Константин Соловьев