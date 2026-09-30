Замминистра экологии России побывал на ММК

В рамках работы IV Всероссийского детского экологического форума производственную площадку Магнитогорского металлургического комбината посетил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первым пунктом посещения промплощадки комбината стала коксовая батарея №12, которая помогла ММК в выполнении целей федерального проекта «Чистый воздух». Запуск объекта в 2024 году и последующий вывод из эксплуатации шести старых агрегатов позволили предприятию снизить выбросы загрязняющих веществ более чем на 11 тыс. т в год. Константин Цыганов также ознакомился с работой аспирационных систем в доменном цехе и побывал в листопрокатном цехе №11, оснащенном высокотехнологичным оборудованием.