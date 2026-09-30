Гонку на лодках-драконах выиграли гребцы Нововоронежской АЭС

На водной глади воронежского водохранилища прошли соревнования «Гонка на Почетный флаг» по гребле на лодках класса «Дракон», посвященные Дню города Воронеж. В регате принимали участие более 20 команд вузов, предприятий, общественных организаций Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Спесивцева

Фото: Елена Спесивцева



Гребцы Нововоронежской АЭС завоевали победу в заезде, оставив позади 10 сильнейших команд-соперников разных предприятий региона. Команда «Атомные драконы» первой финишировала на дистанции в 200 метров в категории «микс». В лодке дружно веслами работали 20 парней и девушек, работающих в разных подразделениях и цехах атомной электростанции.

Для нововоронежских атомщиков этот триумф стал первым в истории их молодой команды, которой исполнилось чуть больше двух лет. Победа для них — не просто спортивное достижение, это история про упорство, слаженность команды и веру в себя и друг в друга. Спортсмены признались, что свой вклад в победу внес каждый участник команды, а также и те, кто болел за «атомных драконов» на берегу.

За отличным результатом стоит огромная работа. Атомщики регулярно ездили в Воронеж на тренировки, а недавно приобрели собственную лодку, на которой проводят дополнительные тренировки по реке Дон в родном Нововоронеже.

«Это заслуженная победа, честная и красивая, мы долго к этому шли, много трудностей было на пути, но наш труд и упорство привели нас к результату. Особую благодарность выражаем администрации и профкому Нововоронежской АЭС, которые словом и делом поддерживали команду на всех этапах подготовки. Вместе мы - сила, поодиночке — просто брызги!» - поделился капитан команды «Атомные драконы», начальник смены реакторного цеха энергоблока №6 НВ АЭС Евгений Спесивцев.

Теперь «атомным драконам» предстоит защищать честь Нововоронежа на областных соревнованиях, которые пройдут 3 октября на гребной базе г. Воронежа «Буревестник». Эта гонка и завершит сезон.