Aviatop улетел с торгов

Малоизвестная московская фирма «Промышленность и технологии», ранее вошедшая в капитал кузбасской горнодобывающей компании УК «Анжерская-Южная», купила завод авиационного топлива в Приозерском районе Ленобласти. Актив, производивший продукцию под брендом Aviatop, был приобретен компанией на банкротных торгах и обошелся ей в 159,6 млн рублей при стартовой цене 190 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заправка самолета топливом

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Заправка самолета топливом

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Предприятие занимает земельный надел 18 га, на котором размещены площадка по переработке углеводородного сырья, узел компаундирования, склад хранения нефтепродуктов для тарированной продукции, лаборатория контроля качества и пр. Завод производит авиационный бензин под торговой маркой Aviatop. Мощность предприятия — около 24 тыс. тонн в год с возможным увеличением до 36 тыс. тонн в год.

На территории также сооружена станция налива бензовозов, оборудованная тремя автозаправочными комплексами, а также сливо-наливной железнодорожной эстакадой на 12 вагоноцистерн, следует из описания объекта на нескольких торговых площадках.

Имущество и товарный знак Aviatop принадлежат петербургским компаниям ООО «Альтаир» и ООО «Экотехнохим». После их банкротства в 2024 году и введения конкурсного производства лоты были выставлены на торги совокупно за 190 млн рублей. По итогам аукциона победителем стало московское ООО «Промышленность и технологии». Фирма оказалась единственным участником торгов, предложив за два лота совокупно 159,6 млн рублей.

На вопрос «Ъ Северо-Запад», как в дальнейшем планируется использовать приобретенный актив, на момент публикации в компании не ответили.

ООО «Промышленность и технологии» зарегистрировано в 2024 году в Москве. Единственным владельцем юрлица, согласно системе «СПАРК-Интерфакс», значится Семен Стецюн. Ему же через эту компанию принадлежит ООО «Вектор», занимающееся оптовой торговлей металлами и металлическими рудами, а также ООО «Комекопром», в сферу деятельности которого входит производство и установка изделий для очистки воды.

В мае 2026 года ООО «Промышленность и технологии» приобрело 68,8% в капитале своего ключевого актива — ООО «УК "Анжерская-Южная"», владеющее лицензиями на разработку каменноугольного месторождения шахты «Анжерская-Южная», а к сентябрю того же года довела в нем свою долю до 88,83%. Судя по информации на сайте недропользователя, подтвержденные запасы угля там составляют 116 млн тонн. Текущий объем добычи — 1,5 млн тонн в год.

Оставшиеся 11,16% в УК «Анжерская-Южная» сохранил Максим Нахшунов. По данным СМИ, он работал в структурах «Росхима». До сделки среди учредителей компании также были основатели холдинга «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) Искандар Махмудов, Андрей Бокарев и Андрей Козицын и президент ГК «Основа» Муртаз Гочелашвили.

Владимир Колодчук