Лихачев встретился с Пашиняном в Ереване

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев прибыл в Ереван и встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года и возможность создания в республике новой атомной генерации.

«"Росатом" предлагает Армении проверенные атомные технологии в различных диапазонах мощности, включая энергоблоки большой, средней и малой мощности»,— говорится в сообщении «Росатома».

Второй энергоблок Мецаморской АЭС советских годов постройки был модернизирован в 2021 году «Росатомом». Изначально срок его эксплуатации продлили до 2026-го, затем — до 2036-го. С этой целью «Армянская АЭС» подписала контракт с «Русатом Сервис» — интегратором сервисного предложения ГК «Росатом» для АЭС за рубежом.

В феврале Никол Пашинян подписал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. В частности, в нем идет речь о возможном участии американской компании в тендере на замену армянской АЭС на модульные реакторы. Позднее армянский премьер заявил, что до завершения срока эксплуатации может быть принято решение о строительстве новой станции. Этот вопрос, по его словам, обсуждался с Россией, США, Францией, Южной Кореей, Китаем.

Лусине Баласян