Лихачев встретился с Пашиняном в Ереване
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев прибыл в Ереван и встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года и возможность создания в республике новой атомной генерации.
«"Росатом" предлагает Армении проверенные атомные технологии в различных диапазонах мощности, включая энергоблоки большой, средней и малой мощности»,— говорится в сообщении «Росатома».
Второй энергоблок Мецаморской АЭС советских годов постройки был модернизирован в 2021 году «Росатомом». Изначально срок его эксплуатации продлили до 2026-го, затем — до 2036-го. С этой целью «Армянская АЭС» подписала контракт с «Русатом Сервис» — интегратором сервисного предложения ГК «Росатом» для АЭС за рубежом.
В феврале Никол Пашинян подписал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. В частности, в нем идет речь о возможном участии американской компании в тендере на замену армянской АЭС на модульные реакторы. Позднее армянский премьер заявил, что до завершения срока эксплуатации может быть принято решение о строительстве новой станции. Этот вопрос, по его словам, обсуждался с Россией, США, Францией, Южной Кореей, Китаем.
Продление ресурса действующего блока Армянской АЭС до 2046 года, о котором говорил Никол Пашинян, создает временной запас для решения о новой станции: выбор замены можно принять в этот период, не привязывая его к ближайшей дате остановки нынешнего объекта. Это превращает продление эксплуатации в переходный этап подготовки новой атомной генерации, а не только в отдельную техническую меру.
Проект новой станции ограничен параметрами армянской энергосистемы: ей не нужна мощность более 1 ГВт. При этом уменьшение мощности блока, как правило, повышает удельную стоимость строительства, поэтому выбор между крупным, средним и малым форматом связан не только с технологией, но и с экономикой проекта.
Российское предложение опирается на уже существующую в Армении технологическую цепочку: действующий блок — реактор ВВЭР-440 первого поколения, а топливо для него поставляет «ТВЭЛ» из структуры «Росатома»; российская госкорпорация также направляла предложения по новому энергоблоку. Параллельно Армения может получить доступ к американским технологиям проектирования и строительства АЭС, если будет одобрена ее заявка, что добавляет к выбору поставщика отдельный технологический вариант.