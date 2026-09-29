Прожиточный минимум в Башкирии увеличится до 18 тысяч рублей
В 2027 году величина прожиточного минимума на душу населения в Башкирии составит 18 тыс. руб. С соответствующим предложением выступило министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Для детей размер составит около 17,5 тыс. руб., для трудоспособного населения — около 19,7 тыс. руб., для пенсионеров — менее 15,5 тыс. руб.
На сегодня прожиточный минимум для детей составляет 16,4 тыс. руб., для трудоспособного населения — 18,4 тыс. руб., для пенсионеров — 14,5 тыс. руб.