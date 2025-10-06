В Башкирии прожиточный минимум в 2026 году составит 16,9 тысячи рублей

В 2026 году средняя величина прожиточного минимума в Башкирии составит 16,9 тыс. руб. на человека, следует из проекта постановления правительства республики, опубликованного на сайте министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона. Документ размещен для общественных обсуждений, которые продлятся до 8 октября.

В этом году прожиточный минимум равняется приблизительно 15,8 тыс. руб.

С 1 января нижняя планка доходов трудоспособного населения вырастет с 17,2 тыс. руб. до 18,4 тыс. руб., пенсионеров — с 13,6 тыс. руб. до 14,5 тыс. руб., детей — с 15,3 тыс. руб. до 16,4 тыс. руб.

В целом по России, согласно проекту федерального бюджета, опубликованному на сайте Госдумы, прожиточный минимум на душу населения в 2026 году составит 18,9 тыс. руб. Для трудоспособного населения он будет равняться 20,6 тыс. руб., для пенсионеров —16,3 тыс. руб., для детей — 18,4 тыс. руб.

