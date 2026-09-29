Футбольный клуб «Рома» получил разрешение на строительство новой арены

Итальянская «Рома» получила разрешение на строительство нового стадиона. Об этом сообщила пресс-служба римского футбольного клуба.

Новая арена будет расположена в районе Пьетралата. Вместимость должна составить 60,6 тыс. человек. По словам мэра Рима Роберто Гуальтери, строительство может быть завершено к 2029 году.

«С сегодняшнего дня начинается новый этап, который даст "Роме" и городу современный, достойный стадион, соответствующий их истории и их амбициям. Проект задуман не только как новый дом для клуба и его болельщиков, но и как достояние для Рима, способное создавать новые возможности, способствовать благоустройству и развитию территории и приносить долгосрочную пользу всей столице и еt сообществу»,— говорится в заявлении.

С 1953 года «Рома» базируется на Stadio Olimpico. Там же проводит домашние матчи «Лацио». Арена вмещает 70,6 тыс. болельщиков. Стадион принадлежит Национальному олимпийскому комитету Италии.

Таисия Орлова