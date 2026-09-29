Humo Bank в Таджикистане прекратит обслуживание карт россиян

Российских клиентов Humo Bank обязали пройти биометрическую идентификацию, чтобы сохранить возможность пользоваться картой. Для этого надо приехать в один из офисов банка в Таджикистане до 30 сентября. В противном случае карту заблокируют с 1 октября.

О том, что россиянам с картами Humo Bank необходимо лично явиться в отделение этой кредитной организации, сообщили «Ленте.ру» в банке. «Если вы не сможете лично приехать в Таджикистан и пройти идентификацию, к сожалению, ваша карта будет закрыта»,— уточнили в Humo Bank. Клиентам нужно вывести остаток денежных средств на рублевую карту до указанного срока.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», уведомления о необходимости пройти идентификацию клиенты Humo Bank получили на прошлой неделе. В письме клиентам банк сослался на защиту «от мошеннических операций». Одной из клиенток заявили в банке, что решили ограничить обслуживание «отдельных категорий физических лиц-нерезидентов», чьи карты были открыты онлайн. По словам женщины, вывести средства ей до сих пор не удалось, а в службе поддержки банка на ее жалобы не реагируют.

После того, как Казахстан в 2025 году ужесточил правила выдачи платежных карт нерезидентам, россияне стали удаленно оформлять карты в Таджикистане, Киргизии и Узбекистане. В частности, Международный банк Таджикистана и микрофинансовая компания «Хумо» предлагали иностранным клиентам карты в долларах США и евро сроком на пять лет.