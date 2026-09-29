Двоих за «Кандагар»

В Краснодаре суд вынес приговор по делу об убийствах владельцев сочинской компании «Кандагар» Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна, совершенных более 20 лет назад. Предприниматели, которые занимались торговлей в Курортном городке Адлера, были застрелены по заказу их конкурента Антраника Яланузяна. Организатор преступления Яланузян приговорен к 12 годам лишения свободы, исполнители Эдуард Карагозян и Рафаел Чолокян получили соответственно 13 и 12 с половиной лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Советский райсуд Краснодара завершил процесс по делу жителей Сочи Антраника Яланузяна, Рафаела Чолокяна и Эдуарда Карагозяна, признанных виновными в убийствах, совершенных в начале 2000-х годов. На заседании всем подсудимым было предоставлено последнее слово, однако выступать они не стали. После этого судья Олег Ганченко удалился в совещательную комнату и огласил резолютивную часть приговора.

Антраник Яланузян приговорен к 12 годам, Эдуард Карагозян — к 13 годам, Рафаел Чолокян — к 12 с половиной годам лишения свободы.

Все подсудимые будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Сроки наказания оказались практически такими же, как предлагала в прениях гособвинитель Наталья Каликанова. Подсудимые не признали вину и в прениях просили оправдать их или прекратить дело по сроку давности.

В уголовном деле шла речь об убийствах сочинских предпринимателей Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна, совладельцев ООО «Кандагар». Самвел Чакрян был застрелен в сентябре 2001 года у входа в зал игровых автоматов в Курортном городке Адлера, в марте 2002 года его компаньон Ишхан Капекян был убит в собственном автомобиле, где его подстерегал киллер. Оба преступления были совершены на глазах множества свидетелей, однако задержать преступников не удалось.

Долгое время убийства Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна оставались нераскрытыми, но следствие с самого начала предполагало, что мотивом преступлений стал конфликт в бизнесе.

Самвел Чакрян и его брат Ашот, участник боевых действий в Афганистане, контролировали значительную часть участков в Курортном городке, которые сдавались в аренду под торговые павильоны. Ашот Чакрян осуществлял силовую защиту бизнеса, он пользовался авторитетом как человек с боевым опытом. По словам свидетелей, «афганец» пресекал попытки конкурентов вести торговлю в Курортном городке, поэтому у него было немало недоброжелателей.

В мае 2001 года Ашот Чакрян уехал из дома и не вернулся, его автомобиль и документы со следами крови были обнаружены в горах. Его судьба неизвестна до сих пор, но знакомые семьи Чакрян считают, что «афганца» убили по заказу местных коммерческих структур, претендовавших на долю в прибыльном торговом бизнесе. После исчезновения брата Самвел Чакрян стал опасаться за свою жизнь, так как остался без «крыши».

Предприниматель нанял охрану и стал носить с собой оружие, однако организаторам нападения удалось застать его врасплох, когда он вышел из ресторана и направился к залу игровых автоматов. Впоследствии выяснилось, что киллеры умышленно выбирали моменты, когда Самвел Чакрян и Ишхан Капекян находились в состоянии опьянения и не ожидали нападения, так как вокруг было много людей.

Следствию удалось выйти на след преступников только в 2022 году, при расследовании других криминальных эпизодов прошлых лет. Расследованием дела занималось СУ СКР по Краснодарскому краю

По версии обвинения, организатором преступления был Антраник Яланузян, владелец ресторана в Курортном городке.

Бизнесмен предложил братьям Чакрян уступить ему долю в торговом бизнесе, однако те отказались. Следствие установило, что после гибели владельцев «Кандагара» торговые объекты в Курортном городке перешли под контроль окружения Антраника Яланузяна.

Анна Перова, Краснодар