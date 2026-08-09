Срок за «Кандагар»

В Краснодаре в суде прошли прения сторон по делу об убийствах владельцев торговой компании «Кандагар» Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна, которые были застрелены в начале 2000-х в Адлере. Обвинение предложило приговорить троих обвиняемых в этих преступлениях к лишению свободы на сроки от 12 лет 6 месяцев до 13 лет 4 месяцев. Подсудимые не признают вину, просят оправдать их или прекратить дело по сроку давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Вердикт коллегии присяжных о виновности Антраника Яланузяна, Рафаела Чолокяна и Эдуарда Карагозяна был вынесен в конце мая. На последнем заседании суда 7 августа стороны выступили в прениях. Гособвинитель Наталья Каликанова предложила назначить подсудимому Яланузяну наказание в виде лишения свободы на 12 лет 6 месяцев, Чолокяну — 13 лет, Карагозяну — 13 лет и 4 месяца, всем — в колонии строгого режима. Максимальный срок, предложенный Карагозяну, связан с тем, что ранее он привлекался к уголовной ответственности. У его сообщников, по мнению прокурора, имеются смягчающие вину обстоятельства: 77-летний Антраник Яланузян страдает многочисленными заболеваниями, Рафаел Чолокян до ареста содержал малолетних детей и престарелых родителей.

Уголовное дело в отношении жителей Адлера Яланузяна, Чолокяна и Карагозяна было возбуждено в 2022 году в ходе расследования преступлений прошлых лет. Речь идет об убийствах владельцев торговой компании «Кандагар» Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна: один был застрелен в сентябре 2001 года, второй — в марте 2002 года. Оба преступления совершены в Курортном городке Адлера при большом числе свидетелей, однако правоохранительным органам долго не удавалось выйти на след злоумышленников.

Следствие выяснило, что организатором преступления был известный в Адлере предприниматель Антраник Яланузян, который хотел расширить бизнес и заниматься торговлей в Курортном городке.

Торговые точки в этом районе Сочи контролировало ООО «Кандагар», основанное участником войны в Афганистане Ашотом Чакряном. Его брат Самвел Чакрян и компаньон Ишхан Капекян занимались коммерческой стороной дела, а Ашот Чакрян осуществлял силовую защиту бизнеса. В ходе расследования дела свидетели рассказывали, что «афганца» Чакряна в Адлере уважали и боялись, он умел обращаться с оружием и вел себя уверенно. На предложение господина Яланузяна вести совместный бизнес Ашот Чакрян ответил отказом. В апреле 2001 года Ашот Чакрян уехал из дома и не вернулся, его автомобиль и документы со следами крови нашли в горах. Судьба Ашота Чакряна неизвестна до сих пор, но после исчезновения брата Самвел Чакрян стал опасаться за свою жизнь, так как остался без «крыши».

По версии обвинения, летом 2001 года Антраник Яланузян начал планировать нападение на Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна, рассчитывая застать каждого из предпринимателей врасплох, когда те будут без оружия и в состоянии опьянения. Для исполнения преступлений господин Яланузян привлек своих знакомых Чолокяна и Карагозяна. В сентябре 2001 года, когда Самвел Чакрян вышел из ресторана в Курортном городке и направился к залу игровых автоматов, киллер убил его на месте. В марте 2002 года Ишхан Капекян вышел из ресторана, где проходил свадебный банкет, сел в машину, а в ней его подстерегал убийца.

После гибели владельцев «Кандагара» торговые объекты в Курортном городке перешли под контроль окружения Антраника Яланузяна, утверждает обвинение.

Подсудимые Яланузян, Чолокян и Карагозян не признали себя виновными, их защита настаивает на том, что причастность фигурантов дела к убийствам не доказана. В ходе прений адвокаты просили оправдать их подзащитных или прекратить уголовное преследование по сроку давности.

Анна Перова, Краснодар