В Москве на выходные перекроют несколько улиц и набережных из-за марафона

В Москве с 3 по 4 октября перекроют движение на нескольких улицах и набережных по случаю проведения полумарафона «Моя столица». Ограничения затронут центр и запад города. На всех участках будет запрещена парковка, сообщил столичный Дептранс.

Первые ограничения начнут действовать утром 30 сентября. До окончания марафона будет закрыт Университетский проспект до улицы Косыгина. С 3 октября движение запретят на некоторых участках этой улицы, а также на участках Мичуринского и Вернадского проспектов.

Большинство перекрытий запланировано на последний день забега. Они будут действовать в разное время на Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой и Бережковской набережных. Кроме того, будет закрыт проезд на Воробьевском шоссе, на Бородинском мосту и мосту Лужники в сторону центра, а также на съезде с Бородинского моста в сторону Ростовской набережной.

Впервые полумарафон «Моя столица» прошел в 2017 году. В нем приняли участие около 3 тыс. человек. Традиционно маршрут проходит по знаковым городским локациям.