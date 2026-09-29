Марий Эл заняла первое место среди регионов России по доле судебных решений при урегулировании убытков по ОСАГО. С июля прошлого года по 30 июня этого года показатель составил 33,3% при среднем значении по России 4,7%, сообщила пресс-служба «Страхование: Общественная экспертиза».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марий Эл возглавила рейтинг регионов по доле судебных решений по ОСАГО

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Марий Эл возглавила рейтинг регионов по доле судебных решений по ОСАГО

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Отмечается, что превышение общероссийского показателя в несколько раз не свидетельствует о мошенничестве, но может косвенно указывать на распространение недобросовестных практик.

За указанный период в Марий Эл было оплачено 10 тыс. страховых случаев, из них 3,3 тыс. — по судебным решениям.

За скользящий год сумма страховых выплат в Марий Эл превысила объем собранных премий более чем на 185 млн руб.

Анна Кайдалова