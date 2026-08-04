Под масштабное отключение воды попадут еще один район Воронежа и пригород

Второе масштабное отключение воды за лето затронет не только Коминтерновский, Ленинский и Советский районы Воронежа, но и частично Центральный район города и Рамонский район области. Об этом сообщил концессионер сетей водоснабжения и водоотведения в облцентре ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В Центральном районе отключения также затронут жилые массивы «Ветряк», «Лесная поляна-1,2,3», поселок Правобережного лесничества и объекты в границах улиц Козо-Полянского — Летчика Филиппова — Ломоносова — Загоровского — Шишкова — Хользунова — Московский проспект (четная сторона).

В Рамонском районе будет приостановлена подача ресурса в поселок «Солнечный», микрорайон «Рождественский», хутор «Ветряк», жилые комплексы «Счастье» и «Финский квартал», а также в объекты на улицах Проселочная, Генерала Черткова, Кленовая.

Ограничения будут действовать с 22:00 7 августа до 9:00 9 августа. В «РВК-Воронеж» отметили, что после запуска системы потребуется «несколько часов» на ее заполнение. «Из-за особенностей разводки вода поступит в дома не сразу: на разных этажах она появится поэтапно»,— добавили там.

Представители водоканала пояснили, что на выходных будут модернизировать оборудование на водоподъемной станции №11. Специалисты должны переключить вновь построенный напорный водовод диаметром 1 000 мм и протяженностью 3,5 км, заменить несколько затворов больших диаметров (от 400 до 1000 мм), провести ревизию запорно-регулирующей арматуры различного диаметра на напорных и дроссельных задвижках, заменить аварийные участки на водоводах диаметром 1 000 мм, а также завершить реконструкцию водовода диаметром 500 мм и протяженностью 3 км на улице Острогожской.

Чтобы завершить работы в срок, одновременно будут задействованы почти 100 специалистов и более 30 единиц спецтехники.

Первое масштабное отключение воды этим летом потребовалось для завершения работ по реконструкции Остужевской развязки. Оно затронуло Железнодорожный и Левобережный районы. Ограничения должны были длиться с 22:00 3 июля до 6:00 5 июля, однако, по словам жителей левого берега, начались еще днем в пятницу и завершились вечером в понедельник.

Алина Морозова