Глава Башкирии отрицает австрийский след

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал публикации в Telegram-каналах о выводе более 260 млн руб. из государственной компании «Башкиравтодор» на счета его дочери, проживающей в Австрии. По мнению господина Хабирова, назвавшего информацию клеветой, инициатором его дискредитации является бывший мэр Уфы Ратмир Мавлиев. В ФНС, которая не нашла подтверждения выводу активов, появление сведений в публичном поле объяснили технической ошибкой.

В Башкирии очередное совещание регионального правительства началось с разбора внутриполитических интриг. На прошлой неделе глава региона Радий Хабиров сделал достоянием общественности сведения о сборе компромата на него организованной группой в составе председателя Верховного суда Башкирии Раиля Шайдуллина, предпринимателя Рафила Мавлиева, бывшего сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева и экс-прокурора Башкирии Игоря Пантюшина. Теперь руководителю региона пришлось реагировать на слухи о выводе из государственного АО «Башкиравтодор» более 260 млн руб. на счета его дочери Светланы Градволь, живущей в Австрии.

Как начал сам господин Хабиров, с 24 сентября распространяются публикации о выводе главой Башкирии 263 млн руб. из активов «Башкиравтодора» на зарубежные счета в «Райффайзен Банке», принадлежащие его дочери Светлане Градволь и некоей Ларисе Градволь (по словам главы республики — его внучке; хотя в публикациях ее обозначали как первую жену Радия Хабирова. — «Ъ»). Деньги якобы переводил один из топ-менеджеров крупнейшего дорожно-строительного подрядчика республики.

Сведения, со слов главы региона, были опубликованы в таких изданиях, как «Ленправда», «Московский монитор», а также на ресурсах, признанных иностранными агентами, — например, в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ (внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов). Кроме того, заявил Радий Хабиров, предложения обнародовать дискредитирующие его сведения поступали в Telegram-канал «Башкирия Online» и газету «Аргументы и факты».

По словам Радия Хабирова, который назвал публикации домыслами и абсолютной ложью, сведения о выводе денег из «Башкиравтодора» появились еще год назад, но тогда информация не получила огласку. Прокомментировать слухи главу республики вынудило активное обсуждение жителями республики. Кроме того, на них, признался глава региона, обратили внимание его «коллеги из управления внутренней политики» (по всей видимости, речь идет о соответствующем подразделении администрации президента России, в котором Радий Хабиров работал семь лет).

АО «Башкиравтодор» принадлежит правительству республики. В 2024 году началось дело о несостоятельности компании, а в конце июля прошлого года арбитражный суд Башкирии признал предприятие банкротом. Радий Хабиров назвал решение о банкротстве попыткой рейдерского захвата. В начале сентября 2025 года апелляционный суд отменил решение о признании предприятия банкротом. На прошлой неделе дело о банкротстве «Башкиравтодора» прекращено. Основным источником финансирования предприятия являются государственные и муниципальные контракты на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог.

Для опровержения сведений главе республики пришлось обратиться с запросом в региональное управление ФНС. Ведомство ответило, что данные о выводе активов появились после выездной проверки одной из межрайонных инспекций УФНС по Башкирии, которая обнаружила: якобы в июле — декабре 2022 года один из сотрудников «Башкиравтодора» перечислил в иностранные банки 263 млн руб. Вручную перепроверив отчет инспекции, управление данных о переводе средств не обнаружило. Не подтвердились эти сведения и по данным Росфинмониторинга.

В УФНС по Башкирии появление информации о выводе средств объяснили «некорректным переносом данных» в программу автоматизации банковских выписок.

В такую версию Радий Хабиров не поверил. Сам факт появления скандальных сведений он назвал попыткой его дискредитации как главы республики.

«Зачем? — Не потому, что моя внешность не нравится. Дискредитация делается, чтобы нанести ущерб главе республики. Сделать так, чтобы он потерял должность. И, наверное, чтобы найти нового главу», — предположил Радий Хабиров и даже представил версию, кому это выгодно, подтвердив ее протоколом допроса адвоката Марата Самойлова. Как сообщал «Ъ», ранее показания господина Самойлова, защищавшего в судах Ратмира Мавлиева, легли в основу уголовного дела о незаконном сборе компромата на главу Башкирии.

В озвученных Радием Хабировым показаниях адвоката говорится, что в конце августа именно Ратмир Мавлиев завел разговор о возможном использовании сведений о выводе средств из «Башкиравтодора» «в выгодном для него свете», зная, что информация не является подтвержденной.

С учетом новых обстоятельств глава республики пообещал обратиться в СКР с заявлением о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего мэра и его сообщников — на этот раз о клевете.

Идэль Гумеров